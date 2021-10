La Flor de Huaraz y su expareja Junior Marcano, quien hace unos días anunció el fin de su relación con la folclórica, visitaron el set de El Reventonazo de la Chola para participar en la secuencia ‘El Restobar’.

El joven venezolano había confirmado que terminó con Katy Portella ya que la cantante todavía tenía sentimientos por su expareja, el ‘gringo Karl’. Asimismo, también dio por concluída su relación laboral, por las críticas que empezó a recibir desde que se presentó en el set de Magaly Medina y le sacaron una denuncia en su contra por extorsión.

El primero de octubre pasado, Junior Marcano explicó en su cuenta de Instagram que tomó la decisión de dar por finalizada su relación con la Flor de Huarazporque ella aún estaba triste por su ex, quien acaba de convertirse en padre. “No puedo continuar con una persona que sigue triste por su ex, eso me causa a mi inestabilidad”, indicó.

“A partir de este momento me desvinculo totalmente del trabajo y cosas sentimentales con Flor de Huaraz, le agradezco mucho a Katty Portella por haberme apoyado emocionalmente en todo momento... He tomado esta decisión por todo lo que ha venido pasando estos últimos días con la prensa y a partir de lo sucedido con la señora Magaly Medina”, agregó el extranjero.

Por otro lado, Junior Marcano indicó que viene recibiendo amenazas de muerte luego de la denuncia de extorsión que se difundió en Magaly Tv La Firme. “Se ha referido con términos irrespetuosos hacia mi persona. Ella es la culpable que a mí me lleguen este tipo de amenazas, si algo me llega a pasar, yo hago responsable a Magaly Medina”, indicó.

Finalmente, afirmó que seguirá con sus proyectos laborales al margen de los escándalos de la farándula de Chollywood. “Espero su comprensión y gracias a todas las personas que han estado escribiendo por interno, en cualquier momento habrá tiempo para aclarar muchas cosas”, concluyó.

Flor de Huaraz y su ex venezolano reaparecen juntos en el Reventonazo

HOY EN EL REVENTONAZO

Hoy el Reventonazo de La Chola presenta la secuencia “Plumas y Lentejuelas”, un espectáculo de Manolo Rojas que se estrenó en el teatro y ha sido llevado al programa sabatino. Además, contará con la participación del coreógrafo Julio Zevallos, quien ofrecerá un espectáculo de lujo para los televidentes.

“Nuestra intención es darle a los televidentes un programa de calidad donde puedan entretenerse, matarse de la risa en familia un sábado por la noche. Por eso, no lo pensamos dos veces cuando se trata de darle lo mejor al público”, acotó Ernesto Pimentel.

“Plumas y Lentejuelas”, un espectáculo de Manolo Rojas, en El Reventonazo de la Chola

En el programa, también se podrá disfrutar de la parodia del ‘Juego del Calamar’, donde aparece la Uchulú vestida de la mùneca diabolica. Dicha secuencia es una antesala al espectáculo “Chabuca busca Mounstruo”, que presentará La Chola Chabuca este 31 de octubre y el 01 de noviembre en la Cúpula de Las Artes del Jockey Plaza.

Asimismo, la tiktoker tendrá un encuentro con Andrés Wiesse, de quien se declará su fan. La música estará a cargo de la agrupación Explosión de Iquitos.

Parodia del ‘Juego del Calamar’ en El Reventonazo de la Chola

TOMA EN CUENTA

El Reventonazo de La Chola se emite hoy por América Televisión a las 7:00 p.m.

TE PUEDE INTERESAR

Psicóloga pone en apuros a Melissa Paredes: “Eres cero toxicidad o ya no amas al ‘Gato’ Cuba”

Nílver Huárac explota contra Christian por llevarse a Pamela y asegura que pagó por sus ‘arreglitos’

‘El Cóndor’ Mendoza y la ‘mujer de Milán’ en la Fe del Cuto: “Una famosa me dijo que si hacía el gol yo también campeonaba”