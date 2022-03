Florcita Polo le contestó con todo a Néstor Villanueva este miércoles, cuando visitó el set de la siempre polémica Magaly Medina. La hija de Susy Díaz dio por terminado su matrimonio y hasta anunció que ya estaba tramitando los papeles de su divorcio.

“Yo estoy acá porque ya no quiero que me vinculen con él. Hace tres meses estoy separada de él. Ya lo que haga el señor con su vida no me interesa, de verdad. Yo quiero seguir trabajando, quiero seguir sacando adelante a mis hijos, quiero que estén tranquilos, por su tranquilidad emocional”, dijo la todavía esposa y madre de los hijos del cumbiambero.

“Estoy decidida a pedir el divorcio. Estoy viendo con mi abogado todos los trámites y llevar la fiesta en paz por el bien de los chicos”, dijo de manera contundente Florcita Polo.

Magaly le recuerdó que son años los que compartió con Néstor Villanueva, quien le dio ‘dos hijos preciosos’. “Es doloroso, no es una desición fácil”, dijo la urraca.

Flor Polo estuvo este miércoles en Magaly Tv La Firme y le contestó a su aún esposo Néstor Villanueva, quien dijo sentirse arrepentido y que quiere recuperar a su familia.

FLORCITA POLO LLORA Y QUIERE EL DICORCIO

Flor Polo indicó que espera llegar a una conciliación con Néstor Villanueva por el bien de sus pequeños. “No ha sido fácil pensar en las cosas, tengo un hijo que ya se da cuenta de las cosas, que pregunta. Son mi motor y motivo, yo tengo que salir adelante. Ya no doy más, no puedo”, dijo entre lágrimas.

FLORCITA POLO AGRADECE A SU MAMÁ

En un momento de la entrevista, la empresaria volvió a quebrarse al contar que su mamá la estará apoyando en su campaña para ser regidora de La Molina. “Agradezco el apoyo de mi mamá, es lo mejor que tengo ahora. Agradezco a la gente por todo el cariño, el apoyo. Yo no soy una mala persona, no merezco todo lo que estoy pasando, no lo merezco”, dijo quebrada por el llanto.

NÉSTOR VILLANUEVA QUIERE RECUPERAR A FLOR

En la última edición de América hoy, Néstor Villanueva volvió a pronunciarse sobre el sonado ampay con una actriz de cine para adultos. El cumbiambero sigue negando que haya sido infiel y le pide una oportunidad a Florcita Polo para ir a terapia y salvar su matrimonio.

El cantante confesó que viene recibiendo ayuda espiritual de parte de unos amigos ‘pastores’ que lo vienen asesorando para que no cometa más errores. Asimismo, le pidió una nueva oportunidad a la Flor para que lleven juntos una terapia de parejas para salvar su matrimonio por el bienestar de sus pequeños hijos.

“Llevo varias semanas con una ayuda con unos amigos pastores. He conversado con Flor, le he dicho vayamos a terapia, soluciones, demos una oportunidad, aunque sea la última, intentemos por el bien de nuestros hijos”, indicó el cantante en América hoy.

“Me arrepiento de haber tenido muchos errores en mi matrimonio. Niego que haya sido por infidelidades. Amo a mi esposa, quiero recuperar a mi esposa, quiero recuperar a mi familia, pienso que mis hijos no deben vivir con padres separados”, dijo con la voz entrecortada.

