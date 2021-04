Florcita Polo no pudo evitar quebrarse este jueves en el programa “América Hoy”, donde estuvo como invitada, luego que Manolo Rojas revela que uno de sus tíos, hermano de Susy Díaz, necesita una cama UCI pues se ha contagiado de COVID-19.

Todo ocurrió durante una videollamada con el cómico, quien se comunicó con el espacio que se transmite por América Televisión, para hablar del estado de salud de su madre u su padrastro, quienes también han contraído el virus y se encuentran en la Villa Panamericana.

Sin embargo, Rojas aprovechó la oportunidad para dar a conocer el estado la delicada situación por la que atraviesan Susy Díaz y Flor Polo. “Mi solidaridad con Tula (porque su mamá falleció de COVID-19) y con Susy que ha perdido a su hermano y a su sobrino”, dijo.

“Susy está pasando por un momento muy difícil y su (otro) hermano (también tiene coronavirus) yo pido por favor que le den una cama UCI en el (hospital) Mongrout. Me tomo este atrevimiento porque yo hablé con ella. Ella no dice nada, pero yo le pido a Fiorella Molinelli, porque Susy está muy desesperada”, agregó.

Por su parte, Flor Polo manifestó entre lágrimas y con la voz entrecortada: “Nosotros ya queremos que acaba esa pesadilla porque es horrible. Hace una semana y media falleció mi tío, a los días falleció mi primo, ahora mi tío Alfredo está mal, está internado, pero ahora su vida depende de una cama UCI”.

“No conseguimos, no sabemos qué hacer, estamos desesperados. He puesto anuncios en Instagram, en verdad estamos desesperados... Por favor ayúdennos, de verdad”, imploró frente a cámaras la esposa de Néstor Villanueva.

FLORCITA SE RECUPERA DE CORONAVIRUS

En marzo, la influencer se reencontró con su madre en el programa América Hoy tras estar separadas cerca de dos meses por Coronavirus. Ambas se abrazaron mientras lloraban.

“Es un dolor fuerte, en el alma, no poder abrazar a mi hija. Ver que se había contagiado y pedir tanto a Dios que la proteja, porque esta segunda ola es tan fuerte, que vemos las noticias y no sabemos. Ella sufre de anemia y le agarró bien fuerte”, dijo Susy Díaz.

“Era horrible no poder acercarme, porque yo también me podía contagiar. Yo le agradezco a Néstor, su esposo de Florcita, porque él se ha recuperado más rápido. Ella como su hemoglobina estaba baja, sufrió más… Yo pensé que la iban a entubar a mi hija”, agregó la empresaria.

“Te amo mucho hija, te amo Flor… ¡Gracias Duos mío que me la has protegido, que me la has cuidado!”, indicó emocionada Susy Díaz, a lo que su hija respondió: “Mamá te extrañé mucho, mucho. Estuviste pendiente de mi siempre. Tengo sentimientos encontrados porque así no más no nos distanciamos y de un momento a otro que me ponga mal, me dio mucho miedo, y pensé lo peor”, finalizó.





