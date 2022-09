Florcita Polo manifestó que el cantante Néstor Villanueva está cumpliendo como corresponde con sus dos menores hijos, tras su separación, además, resaltó que siempre le deseará lo mejor a su exesposo y que aún no tiene prisa por rehacer su vida sentimental con otra persona pues está muy enfocada en trabajar. “Ese tema (Néstor Villanueva) es parte de mi pasado, él es el padre de mis hijos, lo respeto y le deseo lo mejor en su vida profesional y personal. Debo reconocer que se está portando bien, es buen padre y siempre lo ha sido. Es algo que no puedo negar. ¿Cómo ando en el aspecto sentimental? Estoy enfocada en mis hijos, que son los amores de mi vida. El poco tiempo que tengo se lo doy a mis pequeños y a mi mamá (Susy Díaz). No está en mis planes enamorarme, sé que más adelante llegará una persona, pero por el momento solo me enfoco en trabajar”, sostuvo Polo.

Asimismo, indicó que se siente una mujer bendecida y agradecida porque tiene mucho trabajo, pero también se da tiempo para consentir a sus pequeños y ayudarlos con las tareas del colegio.

“Sigo animando eventos, me contratan para activaciones con empresas y este sábado 03 de setiembre voy a estar animando en la inauguración del local ‘Cumbia libre’ en Los Olivos, donde también estará la agrupación ‘La verdad del norte’. Estoy a full, trabajo 24/7, termino el día totalmente agotada y todo es por mis hijos. Estoy contenta y le agradezco a Dios porque este año ha sido lleno de bendiciones. Agradezco a todas las marcas que confían en mi persona, me motivan a seguir adelante y sé que demostraré que puedo lograr muchas cosas más en la vida”, manifestó Florcita.

Finalmente, acotó que sus dos hijos son su mayor motivación para seguir adelante, al igual que su madre Susy Díaz.

“Mis hijos están bien, tranquilos y felices. Pueden tener una mamá que está cansada de tanto trabajar, pero siempre trato de sacar energía de donde sea para compartir con ellos. Los llevo al colegio, los atiendo por las mañanas y les ayudo haciendo la tarea. Soy una madre luchadora, sigo adelante por mis hijos, soy una mujer emprendedora y siempre demuestro que puedo seguir adelante por mi familia. Mis pequeños me motivan a seguir adelante, me gusta que se sientan orgullosos de la madre que tienen y son mi mayor tesoro”, acotó Florcita.





