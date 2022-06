Florcita Polo brindó una extensa entrevista a Magaly Medina sobre los episodios que vivió al lado Néstor Villanueva. “Yo le tengo mucho miedo a ese señor, yo le tengo mucho miedo, ya tantas cosas que han pasado”, manifestó.

La hija de Susy Díaz recordó que cada vez que Villanueva llega a ver a su hijo tiembla. “Con la forma que a veces se comporta me da temor, cada vez que llega a ver a mi hijo, tiembla y hasta yo también tiemblo por tantas cosas que pasamos”, manifestó Florcita.

En la entrevista, Florcita también reveló que Néstor la botó del departamento que compraron con el dinero de la herencia que le dejó su padre. “Él me dijo que le preste el dinero, jamás me lo devolvió. Esa casa era supuestamente para que viviéramos ahí; pero fue con el dinero que me dejó mi padre y hasta ahora no me lo devolvió”, agregó.

En otra de las duras revelaciones que Florcita Polo reveló en la entrevista, narró que ‘fue su propio hijo’ quien le pidió que se divorcie de su padre, debido a los maltratos.





