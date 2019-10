Las fotos de la luna de miel de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en Europa

Luego de una boda de ensueño, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se fueron de luna miel por Europa. La primera parada de los recién casados fue Madrid, capital de España, lugar donde ambos están disfrutando cada segundo y gritando su amor a los cuatro vientos.

A través de sus redes sociales, la pareja de esposos comparte historias y fotografías de lo que está siendo su estadía en esa ciudad, regalándonos los momentos de felicidad que están viviendo. En este lugar se han encontrado con algunos amigos con los que han paseado por las calles españolas y disfrutado de su gastronomía.

“Esto está empezando y me está gustando. Qué belleza de ciudad”, escribió la actriz colombiana en su cuenta de Instagram.

La pareja de esposos disfrutan de la arquitectura de este país de Europa. (Foto: Instagram)

Entre los lugares de Madrid que visitaron está el Museo del Prado, la Cibeles, el Palacio Real, el Parque del Retiro y la zona céntrica de la Gran Vía.

Carmen Villalobos disfrutando de su estadía en Madrid. (Foto: Instagram)

Este viaje se realizó varios días después de que ambos contrajeran matrimonio, el pasado 18 de octubre, en Cartagena, Colombia, debido a los compromisos profesionales que tuvieron que cumplir, pero la espera valió la pena.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo pasean por las calles de Madrid. (Foto: Instagram)

LA BODA DE CARMEN VILLALOBOS Y SEBASTIÁN CAICEDO

Los actores colombianos Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron el 18 de octubre en Cartagena, en una ceremonia junto al mar, a la que asistieron sus familiares y amigos de ambos.

La ceremonia y fiesta acaparó la atención de las redes sociales y portadas de diferentes medios de comunicación, que felicitaron a la pareja por unir su amor, tras más de 10 años de relación.

Carmen Villalobos llegó a la ceremonia acompañada de su madre. La actriz lucía un vestido hermoso y se dirigió hasta donde estaba Sebastián Caicedo, quien tenía puesto un terno rosado, el color favorito de su amada.

Luego de recibir la bendición de Dios, llegó la recepción. El primer baile de los recién casados fue un mix de diversos temas relacionados al amor. Al final, fuegos artificiales iluminaron el cielo de las playas de Cartagena.

¿POR QUÉ NO ASISTIERON ACTORES DE “SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO”?

Este momento único para el mundo del espectáculo no solo llamó la atención por la forma cómo se realizó el matrimonio, sino porque varios de los compañeros de trabajo de Catalina Santana, personaje de la novia, en “Sin senos no hay paraíso” no estuvieron presentes. Las dudas empezaron a surgir entre los fans.

A pesar de que actores como Gregorio Pernía, conocido como El Titi, Roberto Manrique, Javier Jattin, entre otros sí estuvieron en la boda, la ausencia de varios de ellos ha generado más de una interrogante en el espectáculo, que especula que la actriz no se llevaría bien con sus compañeros.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron en Cartagena. (Foto: Instagram)

La actriz Elianis Garrido señaló que no fue al matrimonio de Carmen Villalobos porque no fue invitada, al igual que Elianis Garrido, Stephania Duque y Kimberly Reyes, quien lejos de sentirse mal, dijo entender su ausencia en la lista de invitados, pues en una boda se comparte con los más cercanos.

“Yo a Carmen le tengo mucho cariño, la admiro como actriz, como mujer y le tengo un aprecio muy lindo. Ella es de mi tierra y ha sido un ejemplo a seguir, pero yo no fui a la boda porque no invitó a mucha gente, porque la boda es un evento íntimo y trabajar con alguien no te hace cercana. Yo fui a la boda de Kimberly pero no soy cercana a Carmen, estuve pendiente de sus historias y eso es realmente lo que importa”, dijo.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo acompañados de algunos actores. (Foto: Instagram)

HISTORIA DE AMOR ENTRE VILLALOBOS Y CAICEDO

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se conocieron en el set de grabación de la novela “Nadie es eterno en el mundo”, que fue emitida entre el 2007 y el 2008 por la televisión colombiana.

Caicedo acabó por esta época su relación con la actriz Alexandra Serrano, rumoreándose entonces que su rompimiento tenía relación con su acercamiento a la que poco después se convertiría en una de las mujeres más deseadas del país, Carmen Villalobos, quien en 2008 debutaría como Catalina Santana en “Sin senos no hay paraíso”.

Carmen y Sebastián se reencontraron en la despedida de “Sin senos no hay paraíso”. Según relató la misma actriz, Sebastián le preguntó por su novio y ella le respondió que habían terminado. Al día siguiente, el actor la llamó para invitarla a salir.

Su historia de amor empezó de este modo, aunque por sus trabajos tuvieron que aprender a mantener una relación a distancia. Si bien es difícil, para ambos es una prueba para fortalecer su amor. Además, aprovechan al máximo los momentos en los que pueden estar juntos.

En 2017, durante la promoción de la secuela de “Sin senos no hay paraíso”, Carmen visitó el programa de Don Francisco y confesó que lo que le atrajo de Caicedo fue su caballerosidad.