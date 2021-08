La cantante Fresialinda celebra que su amiga, la conductora Tula Rodríguez haya anunciado que está preparada para volver a enamorarse, tras el fallecimiento de su esposo Javier Carmona.

“Que pase lo que tenga que pasar. No tengo deuda con nada, he estado hasta el último momento con las personas que partieron, las personas que se fueron te quieren ver feliz y he decidido darme la oportunidad para mí. Hoy estoy soltera y obviamente que me quiero dar una oportunidad en el amor, no lo voy a negar, estoy en una etapa diferente de mi vida”, declaró Rodríguez días atrás.

Fresialinda, ¿Qué te parece que tu amiga Tula haya comentado que está preparada para volver a enamorarse?

Me alegra que haya decidido abrir su corazón porque a Tula le ha tocado vivir momentos muy difíciles y complicados. Se puede amar a una persona, pero tampoco nos vamos a quedar solas porque necesitamos a alguien que nos acompañe y apoye en todo, sobre todo emocionalmente. Después de cantar ‘No me caso’, durante mucho tiempo, quizá encuentra el amor y hay boda. Todo puede pasar en esta vida. Tula es una mujer increíble, se ha enfocado mucho tiempo en su trabajo y familia, así que me da gusto que se dé un tiempo para abrir su corazón.

Tula ha superado muchos momentos difíciles y tiene derecho a ser feliz como cualquier persona...

Así es. Espero que el día que se enamore sea de un hombre tan maravilloso como lo fue Don Javier Carmona. Mi amiga estaba perdidamente enamorada de él, así que ojalá encuentre un hombre noble, de buenos sentimientos y que la quiera con sus defectos o virtudes, pero sobre todo que la respete.

Al igual que Tula, ¿También estás preparada para volver a enamorarte?

Sí. La pandemia me ha hecho reflexionar muchísimo porque siempre estuve enfocada en mi trabajo y el amor lo dejé de lado, pero no todo es trabajo. Es importante tener a una familia, a alguien con quien compartir alegrías y tristezas, que te acompañe y apoye moralmente cuando estás bajoneada, así que he decidido abrir las puertas de mi corazón y quizá hay sorpresas. Me gustaría enamorarme y sin dejar de lado mi trabajo, pues este 28 y 29 de agosto estaré dando conciertos presenciales en el Norte.