El actor Gabriel Calvo comentó que ha regresado a la actuación después de muchos años, participando en los unitarios de ‘Los milagros de la rosa’ que se emiten por América Televisión.

“Hace poco he vuelto a la actuación después de muchos años de estar alejado, pues me convocaron a grabar algunos capítulos de ‘Los milagros de la rosa’ y me he sentido muy cómodo . Es por ello que también vengo trabajando en algunos proyectos para hacer un programa con Rodrigo Sánchez Patiño”, comentó Gabriel.

En otro momento, señaló que le gustaría participar en algunas producciones nacionales y que últimamente se ha dedicado al deporte. “Espero seguir actuando, es una de mis pasiones. Y hace unos años empecé a entrenar duro y he participado en varias triatlones”, indicó.

Su mamá falleció de coronavirus

Gabriel Calvo, recordado por integrar la agrupación ‘Torbellino’ a finales de los años 90, publicó en agosto de 2020 unos videos en sus redes sociales en los que contí el difícil momento que él y su familia tuvieron que afrontar ante la muerte de su mamá por coronavirus.

“Hace poco más de una semana mi mamá falleció de covid y ha sido, definitivamente, lo más duro que he tenido que afrontar en mi vida. En el caso de mi mamá, conseguir un respirador y una cama uci fue realmente una tarea titánica, difícil, complicada, tienes que moverte por todos lados. Es muy difícil y muy duro te gana la desesperación”, sostuvo el también cantante.

“En el caso de mi mamá a pesar de haber consguido esto no le ganó la batalla. Ella era una mujer fuerte, una mujer sana y bueno fue lo que ocurrió”, agregó el actor. Indicó que “pasaron los días y mi mamá falleció y solo me entregaron una cajita con sus cenizas y es muy duro, pero hago este video en su nombre para que se cuiden ustedes y cuiden a su familia porque es muy duro”.

