Gabriela Herrera rompió su silencio y conversó con Trome con respecto a su expulsión de ‘El gran show’, a raíz que brindó declaraciones al programa ‘Amor y fuego’, además, afirmó que no está de acuerdo con la decisión que se tomó en su contra, sobre todo porque su compañera Melissa Paredes también dio entrevistas al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre en más de una oportunidad, sin embargo, no la sancionaron ni mucho menos la retiraron del reality de Gisela Valcárcel.

“Estoy agradecida por el apoyo de los fans y con la gente, pero también un poco triste porque me hubiera gustado demostrar más, seguir en la gala y defenderme de esa sentencia con un buen baile para despedirme de la pista si me tocaba irme”, expresó Herrera.

Gabriela Herrera en entrevista con Trome - (Audio: Lady Gamarra)

¿Te pareció justo que te hayan expulsado del programa?

No me parece, estoy sorprendida y un poco triste porque siento que entregué todo de mí. Hice lo mejor que pude en la pista de baile para darle un buen show al público. Respeto la decisión (que la hayan expulsado), pero no la comparto.

Tu expulsión fue a raíz de las declaraciones que diste al programa ‘Amor y fuego’, sin embargo, tus compañeros también declararon y hablaron de ti...

Justamente, al mismo medio donde yo declaré, también declararon otros compañeros más y siguen en competencia. Por eso, me sorprendió (su expulsión). Nunca hablé mal del programa ni de la conductora. Yo me referí a mis compañeros, pero justo me tocó a mí, ‘chuntar’ la pelota y lo asumo.

Melissa Paredes también dio declaraciones al programa ‘Amor y fuego’. ¿Por qué a ella no le dijeron nada y a ti sí?

Exactamente. No me dijeron ninguna respuesta de eso, simplemente me dijeron que no podía declarar a otro medio. Les dije que mi compañera (Melissa) también lo había hecho 4 o 5 veces al mismo medio, pero no le dijeron nada.

¿Crees que te han bajado del ‘barco’ porque la favorita sería Melissa Paredes?

No sé si tenga a copa asegurada o no. Habló por mí, me esforzaba gala tras gala, ensayaba más tiempo para hacer un buen performance y para dar un buen show, pero nada... que gane la mejor. Le deseo lo mejor a mis compañeros, que se sigan esforzando y que hagan buen show cada sábado.

¿Tendrás que pagar una penalidad?

Esos temas no lo veo yo, sino mi abogada. No me encargo de esos temas, pero todo se ha dado en buenos términos. Tuve una conversación, una llamada con Gisela (Valcárcel), hablamos súper bien y nada. Lo mío no fue algo del otro mundo, han pasado cosas peores y están ahí parados. En mi caso, fue una cosa sencilla. No era para que me retiren, pero se respeta la decisión.

Me imagino que le habrás consultado a Gisela de por qué te expulsaron a ti, más no a Melissa Paredes, quien también brindó declaraciones al mismo programa... ¿Qué te dijo ella?

Le comenté un poco, le dije por qué directamente conmigo y me dijo que no lo habían visto (las declaraciones que dio Melissa a ‘Amor y fuego’).

Gisela anuncia la expulsión de Gabriela Herrera de 'El Gran Show'.

NO HABLÓ DE GISELA EN AMOR Y FUEGO

¿Crees que Gisela se molestó tras especularse que habías hablado mal de ella?

Cuando conversamos le dije que vea el video (de la entrevista que dio) y que si pueda lo repita dos veces. Ahí sale perfectamente que me referí a mis compañeras, nunca se lo dije directamente a una persona, jamás me referiría así de la conductora del programa ni a ‘El gran show’, donde me han dado una oportunidad.

Si te vuelven a convocar para el reality... ¿Volverías al programa o descartas regresar?

Mi lado de baile siempre va a estar, me encanta y no quedé en malos términos con nadie. Siempre estaré agradecida con la producción y Gisela porque empecé en su programa. Le deseo lo mejor en su programa y si me vuelven a llamar, ¿por qué no? Me quedé con el sinsabor de llegar a una final nuevamente.

¿Crees que te arrancharon la copa?

Todo se pudo haber visto en una final, yo quería hacer el verdadero show para la final porque estoy acostumbrada en hacer algo pro, dar lo mejor y salir de mis límites. Me quedé con un sinsabor y estoy triste.

¿Quién es tu favorito para ganar la copa?

Le deseo lo mejor a todos, sé que han dos ingresos nuevos, que son Gino Pesaressi y Milena Zárate, así que no la van a tener nada fácil. Que gane el que tenga que ganar, que sean justos y que gane el que haga mejor performance.

