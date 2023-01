Gabriela Herrera no descartó la posibilidad de volver a trabajar en la próxima temporada del reality de Gisela Valcárcel, a pesar que la productora de la rubia, ‘GV Producciones’ impuso que la bailarina deberá pagar la multa de 56 mil soles por incumplir el contrato de ‘El gran show’.

“¿Si aceptaría estar nuevamente en el reality de Gisela Valcárcel? No tengo rencilla con nadie, trabajo es trabajo. Estoy joven, puedo entrar al programa que me guste o quiera. Si se da (la posibilidad de volver al programa de Gisela), bienvenido sea. Una no puede decir nunca pues jamás se sabe lo que pueda pasar en el futuro porque al final te hablas con esa persona, calmas las rencillas que tienen y ya está. Además, no he hecho nada malo como para que diga: ‘Ay, no la quiero volver a ver’. Estoy tranquila, feliz y considero que todo fue parte de una confusión, así que veremos qué pasa”, señaló Herrera.

¿Cómo va el tema de la multa que te puso Gisela Valcárcel?

Ese tema no lo veo yo, sino los abogados. Estoy tranquila y feliz porque he empezado un año en modo paz. Le deseo lo mejor a todos, que empiecen el año con pie derecho y el karma ya se dará cuenta de cada cosa.

¿Esperas que todo pueda llegar a un buen puerto?

Claro que sí. Aquí solo hubo una confusión, pero ya se darán cuenta. Entre abogados hablarán, no tengo nada que hablar de ese tema (penalidad), le deseo lo mejor a todos.

SE SUMÓ A CAMPAÑA

De otro lado, la bailarina y cantante Gabriela Herrera fue presentada como vocera de la campaña ‘Sin protección el sol lo daña todo’ de ‘La liga contra el cáncer’, que busca concientizar a la población sobre la importancia de realizarse un chequeo preventivo. “Estoy feliz porque es el segundo año que me convocan para esta campaña tan bonita, que tiene como fin informar de las ventajas y desventajas del sol, sobre todo ahora que estamos en verano. Hay que protegernos no solo en esta época, sino durante todo el año”, manifestó Herrera, quien acotó que dentro de poco hará su lanzamiento oficial como cantante y adelantó que se vienen muchas sorpresas con su carrera artística. “Estoy muy entusiasmada por todas las cosas bonitas que se vienen este 2023, sé que será mi año porque lo inicié con el píe derecho”, concluyó.





