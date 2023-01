Gabriela Herrera contó que se está dando una oportunidad en el aspecto amoroso y está conociendo a un misterioso galán, sin embargo, aclaró que no se trata de un futbolista porque no son su tipo de hombre.

“¿Cómo estoy en el aspecto sentimental? Creo que mi cupido está de vacaciones (risas), pero estoy contenta y conociendo. En el amor estoy feliz, pero sin prisa de nada. Voy con calma”, precisó Herrera.

¿Estás entusiasmada con el nuevo galán?

Me siento tranquila. A veces dicen que por ser joven es que te ilusionas rápido, pero mi manera de ver el amor es distinta, sobre todo porque tengo muchas cosas del trabajo en la cabeza. Hay que darle su tiempo al amor, ver cómo va y si funciona, bienvenido sea, pero sino… queda como una bonita anécdota.

Gabriela Herrera

¿El misterioso galán pertenece al ambiente futbolístico?

No, para nada. No me gustan los futbolistas, es del medio artístico, pues mi trabajo es conocer gente del mismo medio.

¿Es cantante o modelo?

Eso te lo dejo para que lo investigues.

¿Te cuidas de los ampays?

Salimos en grupo porque es la manera de conocernos un poco más, pues tenemos muchos amigos en común, pero veremos qué pasa. Estamos en verano, en verano nadie se enamora, así que veremos en invierno recién.

Gabriela Herrera rechaza la multa de GV producciones: “No pagaré los 56 mil soles”. Video: Willax

¿POR QUÉ NO LE GUSTAN LOS FUTBOLISTAS?

¿Es un amor de verano?

No porque ya lo conozco desde el año pasado, pero quiero disfrutar, estar tranquila, libre y viajar, así que veremos qué pasa. Tampoco puedo decir nunca porque sino luego termino enamorada.

Por cierto, comentaste que no te gustan los futbolistas, pero me imagino que en su momento habrá habido varios que te han querido tirar ‘maicito’….

En su momento, no, hasta ahora hay (futbolistas que intentan cortejarla) y hay varios, pero no son mi tipo de hombre. Mi lado no va por la pelota, además, ellos tienen fama de ‘picaflor’. Conozco a varios futbolistas que son mis ‘patas’ y amigos. Me llevo súper bien con ellos y también conozco a las chicas con quienes salen, pero más allá de eso… nada más.

¿Qué te dicen los futbolistas?

Siempre te lanzan piropos, a veces nos juntamos en grupo, pero nada más. Conmigo no van los futbolistas, así que tengo las cosas bien claras. Además, ahora estoy enfocada en mis proyectos personales y en mi próximo lanzamiento como cantante, que será anunciado dentro de poquito, así que se vienen muchas sorpresas. Estoy segura que daré que hablar.