¡FUERTEEEE! Por primera vez, Gabriela Herrera confesó cómo fue su experiencia en el reality de Gisela Valcárcel, “El Gran Show”. La bailarina afirmó que recibió malos tratos e incluso mencionó la palabra “bullying” para describir sus vivencias en la competencia de baile.

“Era más quien hacía más show para la gente. No era un concurso de baile, era cualquier cosa menos un concurso de baile. Me sentía reprimida, deprimida, me sentía fastidiada, sentía el bullying demasiado fuerte”, manifestó en una entrevista con para Giancarlo Granda.

Además, aunque no mencionó el nombre de América Hoy, la modelo explicó que tuvo que ir a un programa donde también se sintió mal.

“Me hacían llorar en el programa y decían eso no es verdad cuando era cierto y decían eso no fue así. Le hacían creer a la gente y me hacían un cargamontón entre todos”,indicó.

Cabe detallar que, cuando estaba en “El Gran Show”, Gabriela Herrera fue invitada a América Hoy, programa matutino de la misma productora de Gisela Valcárcel.

¿Qué pasó con Gabriela Herrera en “El Gran Show”?

Pese a que fue presentada como un fuerte jale, y ser una de las concursantes más competitivas, en noviembre del 2022, Gisela Valcárcel anunció que Gabriela Herrera fue expulsada de “El Gran Show”, esto luego de -según dijo- quebrar las cláusulas del contrato que había firmado.

Días antes de su separación, Gabriela Herrera brindó una entrevista al programa “Amor y Fuego” de Willax TV, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

