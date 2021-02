Por: Eric Castillo

A sus 26 años, la actriz cómica Gabriela Serpa está solterita, pero espera encontrar al amor de su vida este 2021, pues lleva dos años solita y, aunque en este tiempo algunos futbolistas le han escrito, los descarta de su lista de candidatos al igual que alguien del medio artístico porque no desea exponer su vida sentimental. Esta imponente rubia, que estudia danza, también advierte a los que se ‘lanzan’ con el ‘cómo es’ que se abstengan, porque ‘facilita’ no es.

¿Cómo están los ánimos para debutar junto a JB en ATV?

Estoy muy feliz de seguir trabajando con Jorge Benavides y ahora tenemos un reto muy grande en ATV. Llevo ya cuatro años en el programa, me siento contenta porque somos como una familia.

En los sketches suelen ‘vacilarte’ porque no te aprendes los libretos, ¿qué tanto es verdad?

Cuando empecé tenía miedo de no dar la talla y me ponía nerviosa, por eso es que me ‘vacilan’. Y ahora se ha vuelto algo recurrente cuando me toca un personaje, me da mucha risa. Pero también debo confesar que soy bien distraída, mi mente está pensando en una y otra cosa porque tengo muchos pendientes, pues soy una chica muy activa.

¿La actuación cómica o la danza?

Es díficil porque durante estos años he descubierto que me gusta mucho la actuación y la danza es mi pasión, espero terminar pronto mi carrera. Además, me gusta hacer mucho ejercicio porque puedo botar el estrés, me hace sentir y verme bien.

¿Y tienes tiempo para el amor?

Este año he decidido darme tiempo para el amor, sé que es difícil porque estar con una persona demanda tiempo y es lo que me falta… pero este año sí o sí consigo el amor de mi vida, voy a abrir más mi corazón. Siempre me he enfocado en mi trabajo, creo que ya toca conocer a alguien especial, hace dos años que estoy sola.

¿Decidiste estar sola para superar alguna decepción?

No, aún estoy chibola, tengo 26 años y me falta mucho por vivir. Pero para estar con alguien lo debo pensar mucho, soy una figura pública y yo trato de cuidar mi imagen.

Entonces, no estarías con alguien de la farándula…

Así es. No está en mis planes tener una relación con alguien del ambiente artístico porque sería estar siempre expuesta.

Alguien que entienda tu trabajo en la televisión y en las redes sociales donde sueles compartir fotos en bikini…

Claro, y entender que lo quiero a él, que confíe en mí porque no soy de dar motivos, soy una chica tranquila.

¿Chequeas el celular del novio?

No, eso es ‘tóxico’. Me gusta que me den mi espacio y también le doy el suyo a mi pareja. Si comienzas a revisar el celular te enfermas, porque el que busca encuentra. Ves algo que no te gusta y tu mente comienza a volar, vives atormentado.

¿Crees que las relaciones deben seguir el camino: noviazgo, matrimonio y luego hijos?

Soy chapada a la antigua porque mis abuelos y mis padres tienen matrimonios estables con más de 30 años, son personas consolidadas, ese es mi ejemplo. Pero por otro lado veo tantas relaciones que se rompen rápidamente después de casarse y tengo dudas… pero sí quiero tener una familia e hijos, creo en el matrimonio.

¿Te ves vestida de blanco?

No soy la princesita que quiere vestirse de blanco, tampoco lo descarto, si llega bienvenido sea.

¿Eres una sex symbol?

Mucha gente me dice eso, creo que todas las mujeres somos sensuales. No me considero la última ‘chupada del mango’ ni la mamacita, ni la más rica del Perú y del mundo… yo me siento bien conmigo misma, me gusto como soy. En mi día común no estoy maquillada ni producida, pero me cuido, me arreglo.

¿Alguna vez alguien se ha querido sobrepasar contigo?

No, pero cuando he conversado con algunos chicos me han dicho ‘¿cómo es?’. Y de inmediato les dije ‘oye, ubícate, baja un cambio’. El hecho de que yo cuelgue fotos en bikini no quiere decir que soy facilita, en una los cancelo. No he cacheteado a nadie, los ignoro, sobre todo en la calle, porque muchos te silban o dicen groserías, y a veces no se puede responder porque es gente sin educación y no sabes cómo pueden reaccionar. Hoy en día hay mucha violencia.

¿Algún futbolista te ha invitado a salir?

No he recibido invitaciones a salir, pero sí me han escrito. Quiero pensar que admiran mi trabajo.

¿Quiénes?

No voy a dar nombres, no me interesa mencionarlos, pero han sido varios. Lo que tengo claro es que no saldría con un futbolista, no me gustan. Están tachados, así como cualquier persona del medio artístico.

¿Y con un misio?

Solo si es trabajador, pero nunca con un flojo o vago. Quiero alguien que tenga metas, que busque sobresalir, para crecer como yo. No nací en cuna de oro, pero hay que avanzar en la vida.

