Gabriela Serpa se ha convertido en una destacada figura de la comicidad. Gracias a su participación en “JB en ATV” ha logrado ganarse el cariño del público y debido a su innegable belleza se ha convertido en una de las mujeres más deseadas del país.

Pero antes de participar en el programa que lidera Jorge Benavides, la hermana de Claudia Serpa ha tenido algunas participaciones en otros espacios televisivos y en una reciente entrevista reveló cuál fue su peor trabajo y explicó las razones por las que lo consideró así.

¿Cuál fue el peor trabajo de Gabriela Serpa?

“Yo siempre he estado metida en lo que es la danza... Llevaba clases con Arturo Chumbe y he trabajado en eventos. Mi primer evento fue a los 13 años con mi amiga Karen Tello que me llevó a bailar con este reguetonero peruano que se llamaba McFrancia”, contó en el programa de YouTube “Kathy con Kalle”.

En ese sentido, Gabriela Serpa confesó en el podcast que conduce la periodista Kathy Villalobos cuál fue el peor de sus trabajos. “¿Mi peor trabajo? Bueno, cuando estuve en el programa de Aldo Miyashiro... Pero el programa no fue lo peor, sino que nos mandaron a oficina. Nuestro horario era de 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde”, explicó.

Asimismo, dejó en claro que su disgusto no tenía nada que ver con el conductor Aldo Miyashiro ni con el equipo, sino con la dinámica de trabajo. “De ahí (de la oficina) teníamos que volar al programa que era en la noche. Lo que no me gustaba era el horario de oficina”, precisó.

“Yo soy de las personas que tiene que estar más activa, de aquí para allá. Estar en la oficina, para mí, era como estar atrapada y yo soy más de bailar. Esa fue la parte que no me gustó de ese trabajo, porque de ahí trabajar con Aldo fue chévere” , acotó.

No quiere abrir OnlyFans

Hace algunas semanas, Gabriela Serpa se presentó junto a sus dos hermanas en ‘Magaly TV, la firme’ para hablar acerca de su carrera y otras ocurrencias. Además se refirió a la posibilidad de ingresar a la popular plataforma para adultos que catapultó a Xoana González y Fátima Segovia.

Magaly Medina le preguntó a la actriz cómica si algún día piensa ser parte de OnlyFans, la conocida plataforma para adultos en la que distintas celebridades se han unido. “No, yo quiero conseguir un esposo. Si no, no consigo a nadie, es que es verdad en este país machista, si yo hago OnlyFans me quedo soltera toda la vida”, respondió Serpa.

“Pero podrías hacer como Xoana, ella se consiguió un esposo y luego hizo Only”, le dijo la ‘Urraca’. Sin embargo, Gabriela no dio su brazo a torcer: “Sí, pero yo siento que OnlyFans no haría”.

