Gabriela Herrera (21) se pronunció sobre el retorno de Karen Dejo (42) a ‘EEG’ y resaltó que la producción del reality debe dar oportunidad para que la nueva generación de jóvenes ingrese al programa.

Asimismo, la bailarina no descartó la posibilidad de volver al mencionado espacio y aclaró que no teme competir con la ‘morocha’.

“Considero que ‘EEG’ no es un capítulo cerrado en mi vida porque todavía soy chibola y joven, sin embargo, aún me estoy recuperando de las lesiones que tengo. Yo sigo trabajando, haciendo mis cosas, tengo otras cosas aparte del programa, estudio publicidad, pero sí extraño el reality porque se hizo parte de mi rutina de todos los días”, sostuvo Herrera.

Por cierto, el regreso de Karen a ‘EEG’ ha generado ciertas críticas pues en las redes sociales comentan que ya no está en edad de seguir participando en un reality de competencia y que debería dar un paso al costado...

Bueno, son los 10 años del programa ‘EEG’. Ahorita están los antiguos y más emblemáticos. Yo no soy quién para decirle si tiene que estar por la edad o no, pues considero que la edad es solo un número. Siento que todas las chicas están regias, pero considero que también deberían darle pase a la nueva generación. Creo que deberían dar campito a los más nuevos o novatos, por así decirlo. Si entran figuras y caras nuevas, favorecería mucho y daría un refresh al programa.

¿Te consideras la verdadera ‘sabrosura’?

Yo no me puse ese apelativo, me lo puso la producción.

¿Crees que tienes mayor nivel de competencia que Karen Dejo?

Siento que ambas podemos tener el mismo nivel. Sin embargo, ahora prefiero tomar mi descanso por mi lesión, pero si se da la oportunidad de competir con Karen... ¿Por qué no?

Entonces, ¿No temes competir con Karen?

No me ‘achicopalo’ contra nadie, así que no tendría ningún problema. Es más, sería rico competir juntas porque ambas también bailamos y tenemos sabrosura, así que sería una competencia fuerte.

GABRIELA HERRERA SOLTERITA

Cabe mencionar que Gabriela Herrera indicó que está solterita y sin tiempo para el amor, pues está abocada a sus proyectos. “Estoy soltera, pero no sola. Ahorita no tengo tiempo para tener una relación. Soy bien sincera, estoy preocupada en mi carrera, en mis cosas personales, en mi familia, en lograr lo que yo quiero, no estoy pensando en el amor ni en tener pareja”, refirió Herrera.

