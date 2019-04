Game of Thrones 8x02: ¿Cuál fue el sueño que Jaime Lannister le cumplió a Brienne de Tarth? | Se estrenó el segundo capítulo de la octava temporada de Juegos de Trono y tuvo por nombre "A Knight of the Seven Kingdoms". En este episodio se logra ver cómo es que todos los aliados se preparan para la llega del “Rey de la Noche” y enfrentar la batalla más difícil de sus vidas.



Pero antes de la hora cero, los viejos amigos se reúnen en uno de los salones de Winterfell para tomar vino y recordar todas las guerras en las que han estado presente. En este ínterin, Jaime Lannister decide cumplir el más grande sueño que siempre ha tenido Brienne de Thart.

Tyrion y Jaime Lannister se encuentran sentados tomando vino, recordando la primera vez que llegaron a Winterfell, luego se les suma Brienne de Tharth y Podrick. Inmediatamente llega Ser Davos y finalmente se junta Tormund. El diablillo comenta que en algún momento de sus vidas han peleado en contra de los Stark y que ahora están reunidos para defender Winterfell. Tharth comenta que al menos morirán con honor a lo que Tyrion responde: creo que sobreviviremos.

Asimismo, hablan sobre las batallas en las que han estado presentes y en ese momento la mano derecha de Daenarys le dice: Sir Brienne de Tharth, usted derrotó al Perro en … y luego se corrige y la llama Lady Brienne y Tormund pregunta ¿Por qué no eres un Sir? A lo que la mujer responde: sería una traición y asegura que “No quiere ser un caballero”. Acto seguido Jaime Lannister comenta que no se necesita un rey para nombrar a un caballero.

¿Cómo Jaime Lannister convierte a Brienne de Tarth en caballero?

En medio de la conversación, Jaime Lannister dice que no se necesita un rey para nombrar a un sir, ya que cualquier caballero puede nombrar a otro caballero, así que inmediatamente saca su espada y le pide a Lady Brienne que se arrodille ante él.



La mujer duda al principio, pero luego se levanta y se pone en frente del “Matarreyes” y se arrodilla, así que Jaime coloca su espada sobre su hombre derecho y le dice: “en nombre del guerrero, te ordeno ser valiente, en nombre del padre, te ordeno se justa, en el nombre de la madre, te ordeno defender al inocente”, expresó Lannister.



“De pie, Sir Brienne de Tarth, caballero de los Siete Reinos”, termina su expresión. Todos los hombres presentes en la sala se levantan y comienzan a aplaudir por el acto que han presenciado y al borde de las lágrimas Sir Brienne de Tarth suelta una tímida sonrisa, demostrando así que ha cumplido su mayor sueño.



Tyrion Lannister se levanta y exclama: “¡Sir Brienne de Tharth! ¡Caballero de los Siete Reinos!”



Brienne de Tarth se convierte en caballero gracias a Jaime Lannister. (Foto: HBO) Brienne de Tarth se convierte en caballero gracias a Jaime Lannister. (Foto: HBO) Brienne de Tarth se convierte en caballero gracias a Jaime Lannister. (Foto: HBO)

En este mismo capítulo, Jon Snow le cuenta a Daenerys Targaryen que su verdadero nombre es Aegon Targaryen, hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark.