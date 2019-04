Game of Thrones 8x03: tráiler y qué pasará en el episodio 3 de la temporada 8

Game of Thrones estrenó el segundo capítulo de su temporada 8 en todo el mundo el domingo 21 de abril. Durante el mismo, se descubrió el verdadero destino de Jaime Lannister, uno que parecía haberse sellado al presentarse el avance oficial de este episodio en HBO.

Además, sus seguidores finalmente conocieron qué haría Jon Snow al enterarse de toda la verdad de su origen, algo que fue revelado por Sam Tarly mientras ambos se encontraban en las catacumbas del castillo del norte.

¿Qué pasará ahora en el capítulo 3 de la temporada 8 de Game of Thrones? En este artículo encontrarán la respuesta. ¡Atención! Habrá spoilers del capítulo 2 de Juego de Tronos, así como posibles hechos que sucedan en el próximo episodio de la serie.

¿Qué pasó en Game of Thrones 8x02?

El juicio de Jaime Lannister fue corto, pero rotundo. Él fue acusado por los crímenes de su pasado, pero sus buenas acciones a lo largo del camino en todas las temporadas terminaron por sellar su destino para bien. Todos decidieron darle una oportunidad para probar su valía y que es confiable en la batalla.

Por otro lado, Sansa Stark y Daenerys Targaryen decidieron dejar sus diferencias a un lado, sincerándose con sus sentimientos y motivos para entrar en guerra. Por su parte, Jaime también se encontró con Bran Stark, el mismo quien no solo no le recriminó por empujarlo desde una torre, sino que le admitió que sin eso él no se hubiera convertido en "algo más".

Finalmente, el ejército de los White Walkers llegó cerca de Winterfell, por lo que durante los últimos minutos del capítulo cada héroe decidió pasar sus últimos momentos antes de la gran batalla bebiendo, intimando o preparándose para morir por los 7 reinos.

¿Qué pasará en Game of Thrones 8x03?

Al parecer, la lucha final es inminente. Los no muertos han sido divisados en el horizonte y ahora toda Winterfell se prepara para el encuentro que definirá quién controlará los 7 Reinos: los vivos o los White Walkers.

Pero aún quedan algunas revelaciones que mostrar antes de que todos se alcen a las armas. Por ejemplo, Daenerys aún tiene que descubrir que Viserion pasó a formar parte de las filas de los no muertos, algo que definitivamente no podrá ocultarse por mucho tiempo.

Por otro lado, algunos seguidores han apuntado que la gran batalla no comenzará en este episodio, sino que será más adelante. Puede que ambas armadas estén esperando el momento justo para atacar, ya que un error podría costarle la victoria a cualquier bando.

Ante esto, los más entusiastas han apuntado que los White Walkers tienen una ventaja. Al ser un ejército de muertos vivientes, no necesitan descansar ni comer ni dormir para estar listos en la batalla. Esto podría ser utilizado como estrategia para obligar a los humanos a dar el primer golpe, forzando a un error para conquistarlo todo.

Pero nada está dicho. En el avance se muestran fragmentos del próximo episodio donde los vivos hacen los últimos preparativos para enfrentar al "Señor de la Noche" y a todo su ejército. Las armas se levantan y ambos bandos están listos para comenzar la batalla.