Game of Thrones: Daenerys Targaryen, ¿podría ser traicionada?

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. El verdadero origen de Jon Snow y las reacciones violentas de Daenerys Targaryen podrían detonar un golpe de Estado en los últimos episodios de Game of Thrones (Juego de tronos).

No es ningún secreto que los consejeros de la ‘Madre de dragones’ sienten preocupación por el estado mental de su reina, por los antecedentes de su padre, Aerys II Targaryen, el ‘Rey loco’, y por cómo se ha conducido en ciertos momentos de su ascenso, pero la preocupación ahora es apremiante, ad portas de la ‘Última guerra’.

Como Cersei Lannister decidió encerrarse en la capital y usar al pueblo de King’s Landing (Desembarco del rey) como escudo humano, tanto Varys como Tyrion intentaron convencer a Daenerys de encontrar una forma pacífica de sacar a Cersei del trono, pero Daenerys no entendió razones, sobre todo después de la muerte de Rhaegal a manos de Euron Greyjoy, la destrucción de parte de su flota y la captura de Missandei.

Para Daenerys, no hay más opción que ingresar a la fuerza a la capital y sacrificar las vidas que se tengan que sacrificar, por más que su objetivo final sea librar a esas mismas vidas de Cersei, de los tiranos.

En ese marco, tras enterarse que Jon Snow es hijo de Aegon Targaryen y que tiene muchos más derechos que Daenerys para reclamar el trono, Varys conversó con Tyrion acerca de la posibilidad de conducir a Jon al trono. El que se creía hijo bastardo de Ned Stark tiene el apoyo del Norte, es una persona prudente y justa, además es varón como para contentar a los nobles del sur. Para Varys, esas son suficientes razones para que se convierta en el rey de los Seven Kingdoms (Siete Reinos). Como yo tampoco no quiere sentarse en el Iron Throne (Trono de hierro), eso lo hace una mejor opción que Daenerys, en opinión de Varys.

Tras escuchar sus argumentos, Tyrion anotó que estaban hablando de traición, de traicionar a la mujer a la que juraron llegar al trono, pero Varys indicó que su lealtad siempre ha estado del lado del reino, no del rey o reina de turno.

Como al final del cuarto episodio de esta octava temporada fue ejecutada Missandei delante de Daenerys, el juicio de la reina podría verse nublado una vez más y eso podría llevar a Varys, y al mismo Tyrion, de inclinarse finalmente por Jon como su gobernante, aunque ya no como Jon Snow de Winterfell, sino como Aegon Targaryen, hijo del príncipe Rhaegar Targaryen y de Lyanna Stark.

Tyrion destacó con mucha razón que Jon no quiere el trono, pero Varys dijo que eso en realidad no importa. Si Westeros se entera quién es realmente, tendría que aceptar su destino. Asimismo, con Jon en el Iron Throne se zanjaría cualquier problema con el Norte, donde Sansa Stark no se muestra dispuesta a aceptar a ‘Dany’ como su reina.

Entonces, ¿Daenerys será finalmente traicionado? Faltando dos episodios para el final de Game of Thrones, es una fuerte posibilidad. De hecho, el mismo Jon ya la traicionó cuando compartió con sus hermanos la verdad de su origen. Daenerys no quería que se lo cuente a nadie para no esparcir la noticia. Y tenía razón. Ahora son ocho personas las que ya saben todo.

La octava temporada de Game of Thrones es emitida los domingos por la noche por HBO a nivel mundial.