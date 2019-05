Game of Thrones: HBO GO colapsó por final de la serie y los usuarios explotaron contra la plataforma online

En el último episodio de Game of Thrones (Juego de Tronos, en español), miles de usuarios en Facebook y Twitter reportaron que no pueden acceder a la plataforma online de HBO GO, canal que transmite la serie. Según algunos cibernautas, la web del canal no funcionaba y estaban buscando otras opciones para verla.

Desde que se dio a conocer el día y la hora del último capítulo de la última temporada de Game of Thrones, miles han buscado la manera de ver la serie y aunque los seguidores de la serie se suscribieron a HBO GO para poder verla, también comenzaron a mencionar que había problemas en el streaming.



Según los cibernautas, los problemas ya habían sido reportados durante los otros capítulos de Game of Thrones, pero la plataforma online no habría tomado cartas en el asunto.



Los usuarios que tienen HBO GO para ver el final de Game of Thrones explotaron contra la plataforma online:

Qué basura HBO go. Cada vez se ve peor el episodio. Me dan ganas de llorar por semejante estafa. — Danila 🦉🌙 (@daniladebingen) 20 de mayo de 2019

Bueno no me anda HBO GO así que acepto sugerencias de páginas para ver el capítulo — Melo (@melscri) 20 de mayo de 2019

Acá, viviendo mis 5 últimos minutos antes de tener una crisis emocional y rezando para que HBOGo no se cuelgue en medio del capitulo #GameOfThronesFinalepic.twitter.com/170AT6Fdmp — DN (@Blueberry_315) 20 de mayo de 2019

Aquí te damos las alternativas para que vuelvas a ver GOT de la forma que tú prefieras en su último capítulo:



OPCIÓN 1: Por TV en los canales de HBO de la programación regular (HBO, HBO2, HBO Plus, HBO Signature). Aquí solo necesitas consultar el horario de transmisión de acuerdo a tu país dando click a esta dirección https://gameofthrones.hbolatam.com



OPCIÓN 2: A través de HBO GO en dispositivos digitales con acceso a Internet. Si ya cuentas con una suscripción a un paquete de HBO a través de un proveedor de TV (Claro, Movistar o DirecTV), solo debes descargar la aplicación en tu dispositivo móvil o tu smart TV o visitar la website de HBO GO en tu computadora y seleccionar 'conectarse con la cuenta de su proveedor'.



Si en caso no cuentes con una suscripción a HBO GO, descárgate la aplicación a tu dispositivo y haces click en 'empezar la prueba gratis', sigue los pasos del proceso de registro y activa tu cuenta y así podrás disfrutar de Game of Thrones desde cualquier parte.



La señal de HBO GO está disponible para accesos a través de computadoras, Chromecast, smartphone o tabletas, Apple TV y Smart TV.