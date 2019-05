Game of Thrones GRATIS 8x05 por HBO Go: ¿cuándo y en qué horario ver episodio 5 de la temporada 8 sin pagar?

La octava temporada de Game of Thrones ( Juego de tronos en español) está llegando a su fin y los fans se preguntan cómo ver los últimos episodios de la serie de fantasía. Aunque HBO solo liberó sus canales para el estreno de esta entrega y el resto solo pueden verse a través de sus canales de televisión o de su plataforma de streaming, todavía existe una forma legal de ver el contenido de HBO completamente gratis.

¿Cómo? Aquí te presentamos algunas opciones de cómo ver Game of Thrones y otras series de la plataforma ONLINE si no tienes una cuenta en HBO Go.

En América Latina, los nuevos episodios de la popular ficción están disponibles cada domingo en los canales HBO (subtitulado) y HBO 2 (doblada al español), y online mediante la app HBO GO, servicio al que puedes acceder de manera gratuita si pagas por el canal o de manera independiente pagando una suscripción mensual. Cabe mencionar que incluye una prueba gratuita de 30 días y que este servicio, en Estados Unidos se llama HBO Now.

Harry Strickland, el comandante de la Compañía Dorada (Foto: HBO)

Asimismo, los espectadores del Reino Unido pueden ver los nuevos episodios semanalmente en Sky o NOW TV, que ofrece una prueba gratuita de 7 días de pases de entretenimiento, y además cuenta con todas las temporadas anteriores.

Es decir, si te suscribes en este momento podrás disfrutar de los últimos dos episodios de Game of Thrones , además de otras exitosas series originales y películas recientemente estrenadas en los cines del mundo.

¿CÓMO VER HBO GO ONLINE GRATIS?

Al igual que otros servicios de streaming, HBO Go permite suscribirte de manera gratuita para que disfrutes todo su contenido por un mes sin ningún compromiso. Para ello, solo deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar su aplicación. Asimismo, recientemente habilitó su app en algunos Smart TV en los que no estaba disponible.

Esta etapa de prueba dura 30 días, pero antes de que llegue a la fecha límite, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. Para realizar este truco solo necesitas tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, de lo contrario, no podrás hacerlo.

Una vez que esté suscrito a HBO Go podrás disfrutar de todas las temporadas de Game of Thrones, incluida esta última. Además, podrás acceder a contenido exclusivo, series y películas, del canal. Westworld y Big Little Lies son algunas de sus producciones más exitosas.

PRECIO DE HBO GO EN LATINOAMÉRICA

Hay más de 15 países en Latinoamérica con este servicio, entre ellos Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

México: 149 pesos al mes.

Perú: 31.90 soles al mes.

España: 7,99 euros al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

¿EN QUÉ PLATAFORMAS VER EL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

HBO GO es la app por excelencia del canal de televisión, pero existen otras plataformas que, por convenio, también te permiten ver todas las temporadas de Game of Thrones, incluida la última.

HBO GO

Con esta aplicación móvil podrás ver los seis episodios de la octava temporada de GOT, que empezó el 14 de abril de 2019 y finalizará el 19 de mayo del mismo año.



HBO Now

Se trata de un servicio en demanda operada por la suscripción Premium de cable en Estados Unidos para conseguir HBO. Del mismo modo que Netflix, puede funcionar en páginas web para observar todo el contenido del canal ya listado.



Amazon Prime Video

Para transmitir la última temporada de Game of Thrones, Amazon Prime Video utiliza el servicio de HBO. Esto no quiere decir que se deberá pagar una doble suscripción, es solo una especie de "préstamo" entre plataformas.



HORARIOS PARA VER EL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

El quinto episodio de la octava temporada de Game of Thrones se estrenará el domingo 12 de mayo a nivel mundial por HBO en los siguientes horarios:



Estados Unidos: 9:00 pm (hora del este)

Perú: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

España: 3:00 am del lunes 13 de mayo

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Davos, Jon y Tyrion en las puertas de la Fortaleza Roja (Foto: HBO)

¿QUÉ SUCEDERÁ EN EL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

Por lo visto en el tráiler del quinto capítulo de Game of Thrones, la 'Última Guerra' está a punto de empezar. Cada bando prepara a sus hombres y sus mejores armas, pero solo uno puede sentarse en el Iron Throne y gobernar los Siete Reinos, ¿Daenerys logrará derrocar a Cersei u otro será el que se siente en el Trono de Hierro?

En el avance, Jon y el ejército del Norte llegan a King's Landing y están listo para luchar por la reina Daenerys; sin embargo, sus consejeros Tyrion y Varys ya no están muy seguros de si ella es la mejor opción para gobernar Westeros (Poniente). ¿Acaso Daenerys seguirá los pasos de su padre? ¿Realmente se convertirá en la 'Reina loca'?

Al final del video se muestra al nuevo amante de Cersei, Euron Greyjoy, mirando al cielo y, segundos después, se escucha el ruido de un dragón. Esto ha originado varias teorías entre los fans del drama de fantasía: algunos seguidores creen que Drogon habría puesto tres huevos, que sus pequeños dragones ya habrían nacido y que es en esta escena que aparecería junto a ellos.