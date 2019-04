Game of Thrones ONLINE EN VIVO 8x03: ¿dónde y a qué hora ver capítulo 3 de la temporada 8?

‘A Knight of the Seven Kingdoms’ (8x03), tercer episodio de la última temporada de Game of Thrones ( Juego de Tronos en español) empezó con el juicio de Jaime Lannister, aunque fue acusado por los crímenes de su pasado, decidieron darle una oportunidad para probar su valía en la batalla contra los White Walkers.

Por consejo de Jorah Mormont Daenerys Targaryen intentó arreglar las cosas con Sansa, y cuando todo parecía marchar bien, la hija de Ned Stark preguntó: ¿qué pasará con el Norte una vez que termine la guerra?, además dejó claro que no están dispuesto a perder la libertad que tanto les costó conseguir

Al final del capítulo de Game of Thrones , Jon le cuenta la verdad sobre su origen a la ‘Madre de dragones’, le explica que es hijo de Lyanna Stark y de su hermano mayor Rhaegar Targaryen, es decir el legitimo heredero del trono de Hierro.

TRÁILER DE EPISODIO 3 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 3 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

El tercer episodio de la octava temporada de Game of Thrones se estrenará el domingo 28 de abril a nivel mundial por HBO -y MAX- en los siguientes horarios:



Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

España: 3:00 am del lunes 29 de abril

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (Subtitulada)

HBO 2 (Doblada al español)

MAX

VER ONLINE



HBO GO y HBO Now: HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

España: 7,99 euros al mes.

Brienne de Tarth liderada unos de los grupos de guerreros (Foto: HBO)

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 3 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

Al parecer, la lucha final es inminente. Los no muertos han sido divisados en el horizonte y ahora todo Winterfell se prepara para el encuentro que definirá el destino de Westeros. Al parecer los White Walkers tienen una ventaja, ya que, al ser un ejército de muertos, no necesitan descansar ni comer ni dormir para estar listos en la batalla.

En el avance se muestran fragmentos del próximo episodio donde los vivos hacen los últimos preparativos para enfrentar al Rey de la Noche y a todo su ejército. Aunque no se muestra nada del combate el grito de Brienne antes de empezar a luchar logra emocionar a los fans.

"Ya llega el Rey de la Noche", se escucha a Jon Snow en el tráiler del próximo capítulo de Game of Thrones. "Los muertos ya están aquí", dice Daenerys Targaryen, confirmando que en el tercer episodio mostrará el enfrentamiento entre vivos y muertos.

FOTOS DEL EPISODIO 3 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

¿Quiénes sobrevivirán al primer enfrentamiento contra los Caminantes blancos? (Foto: HBO)

Tyrion y Varys permanecerán en las criptas durante la batalla (Foto: HBO)

¿A quién mira Sansa de esa manera? ¿A Daenerys?(Foto: HBO)