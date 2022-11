Génesis Tapia señaló que Dalia Durán debería ser más cautelosa con sus acciones, a raíz que se le vio brindando y cenando con el padre de sus hijos, el cantante John Kelvin, a quien acusó de violencia física y sexual. “Cuando hay hijos es un poco complicado distanciarte del padre de tus hijos porque no solo se trata de ti, sino porque los niños piden ver a su papá, sin embargo, si tienes claridad en tus pensamientos y estás siguiendo un tratamiento psicológico adecuado puedes establecer tus límites y parámetros. Para que una persona pueda ejercer de manera óptima su labor de padre, no tienes que reunirte, brindar ni nada de eso, sobre todo cuando hay acusaciones tan graves”, expresó Tapia.





¿Crees que Dalia tiene dependencia emocional?

Aunque se haya revocado la pena por violación sexual, hubo acusaciones muy fuertes, pues aun cuando se revoca la pena, ella (Dalia) se mantiene en muchos programas de televisión diciendo que había sido ultrajada sexualmente. Entonces, considero que haber estado de esa polémica, tendría que ser más cautelosa y sabia para saber con quién brindas o te reúnas.

¿Qué te parece que hayan conciliado por sus pequeños?

Aplaudo que se hayan llegado a buen término por el bien de los niños, pero veo innecesario brindar con una persona a quien acusó de agresiones tan fuertes y de acciones tan execrables. En definitiva, nada puedes hacer bien ni atinar a una decisión coherente si abandonas tu tratamiento psicológico, tal como ella lo ha dicho. No le cumplieron con la ayuda que le prometieron y ella dejó su tratamiento psicológico. Eso queda en clara evidencia cuando la vemos con comportamiento que dejan mucho que desear.

¿Consideras que debería retomar su tratamiento psicológico por su propia cuenta?

En un programa de espectáculos dijo que ganaba bien con sus eventos e incluso intentó comparar sus ingresos con el de John. Manifestó que tenía buenos ingresos, se le ha visto comprando en buenas tiendas, así que considero que más allá de cualquier prioridad debería saber que la prioridad es su salud mental, si no lo puede hacer por ella que lo haga por sus hijos. Una madre no puede entregar algo que no tiene, si no tienes paz, amor propio ni estabilidad emocional, no le puede dar nada a tus hijos. Un tratamiento psicológico no solo le ayudará a ella, sino también para ejercer de manera correcta su labor de madre.

Le debería dar prioridad a continuar con su tratamiento psicológico...

Así es. La vestimenta no es todo, sin salud emocional no haces absolutamente nada. Es evidente que necesita ayuda psicológica de manera inmediata y debería colocar mejor sus prioridades. Lo que gaste en irse a comprar a tiendas que tienen costos elevados, que gaste en curarse emocionalmente para que no esté dando estas escenas que dejan mucho que desear.

Por cierto, ¿Cómo te está yendo con su canal de YouTube, ‘Hablemos de todo con Génesis Tapia’?

Muy bien. Es un trabajo que estamos haciendo con mucho cariño y de manera profesional. El contenido que brindamos es información que muchas mujeres lo necesitan en la actualidad, pues hay muchas mujeres que no pueden pagar un abogado y mis videos les han caído como anillo al dedo.

¿Cómo cierras el año?

Tengo muchas expectativas con el 2023, este año lo pienso cerrar con broche de oro y con la bendición de Dios. El próximo año termino mi carrera de Derecho, empiezo mi maestría en Ciencias Penales, así que estoy muy contenta con toda la etapa que estoy viviendo.





