Génesis Tapia reprochó la actitud del cantante John Kelvin, quien acusó de infiel a la madre de sus hijos, Dalia Durán e incluso señaló que ‘no es ninguna santa’ y que ‘no era nada sin él’. “Ella (Dalia) se hace la víctima cuando no es la víctima. ¿Por qué cuentas tu verdad? Te vas a lanzar como cantante y nunca has sido cantante. Pena me das tú, yo ni sabía con quién me acostaba ni con quién me casé. Ahora quieres vivir a costas de mí. Tú no eres cantante ni vives de la música. Tiraste mi carrera a la boda, la madre de mis hijos y fuiste mi esposa por 13 años. Ella no es ninguna santa tampoco, no es ninguna señora, porque una señora no se sienta en un set viviendo del marido. No haces nada ni tiene ninguna profesión. No es nadie”, expresó Kelvin a través de un enlace microondas cono el programa ‘Magaly Teve, la firme’.

Génesis, ¿Escuchaste las declaraciones que dio John sobre la madre de sus hijos?

Sí. Ellos (John y Dalia) viven a la espalda del condominio donde yo vivo e incluso ella (Dalia) se atendía en el salón de belleza donde yo iba. Era una cosa terrible la situación en la que vivía porque siempre estaba a la expectativa de las malas acciones de John y la veía llorar. Vivía en la incertidumbre de la infidelidad y maltrato emocional que él ejercía sobre ella. Lo que me aterra es que si él (Kelvin) es capaz de mostrarse de esa manera delante de la gente... ¿qué le hará en la intimidad de la gente? ¿Qué daño emocional tiene esa mujer? Debe ser tremendo, es deplorable esa actitud tan machista y de denigrarla públicamente, al decirle que no sirve para nada y que no es nada. Hay que decirle a John Kelvin que la inestabilidad emocional en la que vive le ha afectado tremendamente el cerebro. Debe asesorarse legalmente porque ahora, en nuestra legislación, nacional el juez considera la crianza de la mujer hacia los hijos como un trabajo y aporte al hogar. O sea, él puede haber dado el dinero y brindado las necesidades de sus hijos, pero Dalia ha criado a los hijos sola.

¿Qué le dirías a John Kelvin?

Está mal asesorado, le amenaza (a Dalia) que no le dará ningún centavo por sentarse a hablar de él, pero quiera o no va a tener que pasarle una pensión porque es su obligación y así lo requiere la justicia. Tendrá que respetar eso, sino se va ir preso. Si él no quiere depositarle la pensión obviamente que Dalia lo tiene que denunciar. Es deplorable de cómo se expresó de una mujer que le dedicó tantos años de su vida.

Otra de las cosas fuertes que Dalia reveló es que John le habría obligado a tener intimidad... ¿Le aconsejarías que inicie acciones legales?

Todo acto en contra de la voluntad de una persona constituye una violación y vulneración de tus derechos, así que ella tendrá que evaluar si levanta una denuncia, además, mayor evidencia del daño emocional que ha sufrido es lo que le dijo John (en entrevista con el programa ‘Magaly Teve, la firme’). Espero que (Dalia) pueda dar por cerrada la situación, no será fácil, pero es mejor cortar por raíz una relación tóxica antes que la termine de consumir más. Ella es una mujer guapa e inteligente, más no un cero a la izquierda como lo dio a entender este tipo.

