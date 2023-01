Génesis Tapia se siente contenta porque dentro de poco culminará su carrera de Derecho, pero más aún porque hace unos días recibió la invitación para ser expositora internacional en un Congreso Jurídico en Brasil.

“Soy estudiante del último ciclo de Derecho, pero ser conferencista internacional y ser considerada como expositora de un evento jurídico en Brasil... es un gran logro a nivel personal y profesional. Lo que quiero es animarlos a luchar por sus sueños. Hoy puedo decir que con mi esfuerzo, dedicación, trasnochadas, lágrimas y dedicación pude sobrepasar muchas trabas . Hoy más que nunca tengo claro que no seré una de las mejores abogadas del Perú, sino también juez y luego tengo otro sueño más grande. Si se me conmueve el corazón no es de tristeza, sino de alegría y agradecimiento, porque toda la honra y gloria es para Dios, porque donde yo pensé que no iba a poder... él siempre me demostró que tenía cosas grandes para mí ”, precisó.

Asimismo, la pelirroja recordó que fue mal catalogada por sus propios profesores por el hecho de haber pertenecido al ambiente artístico.

“Desde el ciclo uno hubo muchos profesores que me catalogaron por haber sido del medio artístico. Pensaban que tenía todo menos capacidad ni inteligencia, sin embargo, eso nunca me desanimó, sino me ayudó o sirvió para demostrarles con respeto mi potencial. No me dejé vender por nada ni por nadie. Aspiro a convertirme en una de las mejores abogadas que tiene el país y lo seré. Quiero que mi familia, mi esposo y mis hijos se sienten orgullosos de mí”, expresó Tapia.

Por otro lado, la estudiante de Derecho comentó que anhela conducir un programa de ayuda social, con el fin de asesorar a las personas de bajos recursos.

“ Hace cuatros años y medio decidí distanciarme de la televisión por un tema que tenía que tomar decisiones con respecto a mi familia y carrera . En el paso de los años me ha tocado rechazar invitaciones que no van con lo que estoy haciendo ahora. Agradezco pues nunca me han dejado de invitar a los programas, la televisión me gusta mucho, no lo voy a dejar, así que voy a tener un programa, pero de corte social y que tenga la consigna de ayudar a las personas en el sentido de asesoría legal. Quiero ayudar a las personas y tener un programa de ese corte. Ese es mi propósito y sé que lo lograré muy pronto”, aseveró.

