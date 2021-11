La guapa Génesis Tapia dejó de lado las rencillas con Dorita Orbegoso y aplaudió la valentía de la ‘morocha’, tras denunciar al padre de su hijo Pablo Donayre por agresión física y psicológica.

“Es una decisión difícil venir a la comisaría. Uno no tiene un hijo o una familia para terminar mal. Lo único que tengo que decirte es que el proceso tiene que continuar . Tengo que estar tranquila. Es un tema personal. Yo estoy separada hace mucho tiempo y eso lo saben. Yo tengo que velar por mí y por mi tranquilidad. Hubo una situación difícil hoy y, por eso, estoy acá (comisaría)”, declaró Orbegoso al salir de la comisaria el último sábado.

Génesis, en algún momento de tu vida pasaste por un episodio de agresión... ¿Qué te parece lo que reveló Dorita?

Me solidarizo totalmente con ella. Es importante que las mujeres nos unamos en este tipo de situaciones, porque cuando una es víctima de maltrato psicológico o físico... una se siente sola y desamparada porque eso es lo que el agresor te hace creer, así que mi total solidaridad con Dorita. Aplaudo su valentía para denunciar y buscar justicia. Su fortaleza va ser su pequeño hijito, sé lo mucho que ella ha querido ser madre y formar su familia, pero tal como le escribí, la familia no se hace con un hombre al lado, sino al lado de tus hijos y sobre todo teniendo tu paz.

Ustedes tenían una rencilla, ¿Ya limaron asperezas y decidiste escribirle?

Le mandé un mensaje dándole palabras que prefiero que queden en interno. No somos amigas, pero las discrepancias que hayan surgido por tema de nuestro trabajo... quedaron en el pasado, los años no pasan en vano. No tengo tiempo para estarme peleando, estoy tan ocupada haciendo cosas productivas para mi futuro y el de mis hijos que no tengo tiempo para pelear o discutir, sobre todo cuando pasan este tipo de cosas y habiendo sido víctima de este tipo de maltrato. Lo más humano es solidarizarme y que sepa que no está sola.

Transcendió que Dorita piensa demandar por alimentos al padre de su hijo, a quien también acusa de no quererle devolver una fuerte suma de dinero... ¿La estás asesorando legalmente?

Dorita no ha recurrido a mí para una asesoría legal. Lo único que hice fue mandarle un mensaje por interno y decirle que no está sola. Sin embargo, así la pareja no funcione, la responsabilidad de los hijos es para siempre. Ambos padres tienen que hacerse cargo y si no quiere hacerlo de manera electiva tendrá que hacerlo mediante la justicia. Es una responsabilidad que no va a poder evadir más allá que la relación con Dorita no haya funcionado. Con respecto al tema de dinero, ojalá que ella (Orbegoso) tenga una constancia que le adeuda el dinero para que le haga una demanda civil.