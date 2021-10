Génesis Tapia calificó de ‘deplorable’ la actitud del cantante Josimar Fidel, quien habría entregado un anillo de compromiso a la cubana Yanira Cárdenas, con quien estaría rehaciendo su vida sentimental en Estados Unidos, pese a que su expareja María Fe Saldaña está llevando un avanzando embarazo.

Génesis, se habla que Josimar ya le habría pedido la mano a la cubana... ¿Qué te parece?

Es totalmente deplorable su actitud, todas las personas son libres de rehacer su vida, pero sin afectar a las demás personas. Si él no puede comprometerse emocionalmente con una mujer, por lo menos que sea responsable en cuanto a su paternidad porque una de la madres de sus hijos dice que no cumple con la pensión y en su momento Gianella Ydoña dijo que él le mandaba ‘patitas’ de pollo para su hijo.

¿Le has recomendado públicamente a María Fe que lo demande?

Le aconsejé y le di una información que quizá no tiene, porque los padres tienen que asumir la responsabilidad desde el embarazo, a menos que quieran hacer una prueba de ADN. Él tendría que pagarle a María Fe todo lo que sustente por boletas y según gastó durante el embarazo. A la chica se le ve que está saliendo adelante y trata de mostrar su mejor cara en redes sociales, pero como madre sé lo terrible que uno sufre cuando no tiene al padre al lado y sobre todo que el padre de tu hijo esté haciendo su vida como si ella ni el bebé que tienen en común le importara. Si María Fe no consigue compromiso de él debería demandarlo, se le ve que lanza canción nueva, que se compromete nuevamente, todo menos priorizar que viene un bebé en camino y que la madre necesita tranquilidad.

¿Consideras que Josimar arrastra un problema psicológico?

Es evidente. Su falta de compromiso solo se le podemos atribuir a una fuerte inestabilidad emocional. El hombre no tiene capacidad de comprometerse, para él los compromisos no existen, no tiene decisiones sólidas. No necesito ser especialista en psicología para darme cuenta de ello, su conducta es muy repetitiva y daña. Él sabe qué hace daño con las ilusiones que ofrece, un matrimonio es una ilusión, al igual que un embarazo, pero a él no le importa. Se va de la relación con total facilidad y ni siquiera tiene conciencia de que su bebito esté bien desde el vientre de su madre. (L.Gamarra)





