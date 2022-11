Génesis Tapia se evidenció contenta y entusiasmada porque hoy lanzará su canal de YouTube, donde abarcará temas de coyuntura nacional, legales y sobre el empoderamiento de la mujer.

“ Mi canal de YouTube se llamará ‘Hablemos de todo con Génesis Tapia’, donde se abarcará de muchas aristas, desde la vista legal para resolver dudas sobre temas de coyuntura o familia , que son los más abordados en materia del Derecho, sin embargo, también voy a tocar sobre el empoderamiento de la mujer y entrevistas a especialistas. Será de todo un poco, también habrá cocina, ejercicios y tips de cómo cuidar tu piel”, expresó Tapia la conductora y empresaria.

¿Qué te motivó a lanzar tu canal de YouTube?

Estaba muy entusiasmada con el tema desde hace mucho tiempo, pero quería hacerlo más profesional y hace poco encontré al equipo de trabajo indicado. Se lanza mañana (hoy), así que estoy súper emocionada y espero recibir todo el apoyo de mis seguidores. Es un trabajo que lo hago con mucho cariño y pensando en ayudar, cual es la consigna pues hay personas que no tienen dinero para hacer sus consultas legales y están envueltos en este tipo de problemas. Mi canal de YouTube los ayudará a disipar las dudas. La idea es ayudar y ayudar. Además, me agrada la idea de poder contribuir a empoderar a la mujer o decirles que sí se puede. El cielo es el límite.

Otras de las motivaciones para lanzar tu canal de YouTube... ¿Fueron las vivencias que pasaste en tu pasado?

Claro. En algún momento de mi vida he sido una mujer vulnerable, he estado desorientada con algunos temas y no he sabido donde pedir información que necesitaba. Por eso es que decidí estudiar Derecho y ayudar a los que más lo necesitan. Ahora tengo las armas necesarias, es momento de ayudar a los que más lo requieran y decirle a esa persona que no está sola, sin embargo, no solo hablaré de temas legales, sino de belleza y empoderamiento a la mujer.

¿Evalúas tener de invitado a algún personaje público para que cuente su caso?

No descarto la posibilidad de invitar a alguna persona mediática o pública. ¡Qué mejor que orientarlo en su problema!, sin embargo, mi primer enfoque será con los especialistas que hablarán de diversos temas en mi canal ‘Hablemos de todo con Génesis Tapia’. Sé que será de mucha ayuda para muchas personas y eso me hace muy feliz.