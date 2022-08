Por primera vez, Genesis Tapia habló en TV sobre su padre biológico, a quien enfrenta para que su abuelo, a quien ella ve como un padre, recupere su casa. La denuncia fue presentada en el programa Nunca Más de Andrea Llosa.

En el adelanto del programa, que se estrena este domingo, se puede ver a la bailarina llorando y reconociendo que su padre nunca quiso criarla.

“(¿Le dijiste ‘por qué no me quieres’?) Qué tengo de malo para que no me quieras”, dice Genesis Tapia.

Genesis Tapia se enfrenta a su padre biológico por su abuelo

En el video de Nunca Más se puede ver al abuelo de Genesis Tapia tocando la puerta de la que sería su casa y a una mujer diciéndole: “Trae a la Policía, como dice esa chascosa”.

Genesis Tapia se enfrenta a su padre biológico para que su abuelo recupere su casa

“Me duele ver a mi padre mendigando para que le abran la puerta, que le digan: “Te botaran en una fosa común” (¿Quién le dice eso?) Mi padre biológico”, expresó.

