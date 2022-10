Georgette Cárdenas aclaró que no tiene pensado incursionar en la plataforma del ‘Onlyfans’, a raíz que publicó una foto donde luce semidesnuda en su cuenta de Instagram. “Mis seguidores me piden que me cree una cuenta de ‘Onlynfas’, pero eso es imposible, no lo haría. No critico a nadie, pero no es algo que vaya conmigo. Además, no podría dedicarme a eso porque... ¿Qué cliente de diseño voy a tener? No sería viable”, precisó Cárdenas, quien dijo que toma con humor que sus seguidores le pidan que ingrese a mencionada plataforma. “Veo los comentarios que me hacen en redes sociales y los tomo como un elogio. No tengo otra manera cómo tomarlo, algunos comentarios me causan gracia, pero todo bien. No me molesta que me digan esas cosas. Es más, si alguna vez en mi vida me llego a dedicar al ‘Onlyfans’... mis seguidores tendrán un 10% de descuento. Es broma (risas)”, acotó.

Asimismo, dijo que no tiene nada en contra de las figuras del espectáculo que se dedican en el ‘Onlyfans’, tal como Xoana González o Fátima Segovia. “Felicito a todas las personas que se dedican a eso y que hacen un buen trabajo, tal como Xoana, quien está dedicada al porno y le va súper bien. La flaca me cae muy bien y la felicito. A todas las chicas que hacen ‘Onlyfans’ como una forma de trabajo, pues está bien. Yo no criticaré a nadie ni nada, que se dediquen a lo que deseen y que se llenen de dinero”, mencionó.





De otro lado, manifestó que está disfrutando de su soltería y de crecer profesionalmente. “Estoy feliz porque participaré en la décima edición de ‘Lima Design Week’, que irá del 4 al 27 de noviembre en el ‘Cori Wasi’ de Miraflores’, así que todos está súper invitados”, concluyó.





