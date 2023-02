Después que el programa ‘Magaly Teve, la firme’ la captara besándose con un misterioso hombre, Georgette Cárdenas reconoció que se está volviendo a dar una oportunidad en el amor con un galán que responde al nombre de Ángel y que es 10 años menor que ella. “Estoy soltera, pero saliendo con un chico que tiene menos años que yo y estamos muy bien. Me lo tenía bien guardadito, él tiene 10 años menos que yo, de viejos pasé a chibolos (risas)”, expresó Cárdenas.

Está de moda el ‘colágeno’...

Es la moda. Normalicemos que las mujeres también podemos estar con chicos jóvenes.

¿La pensaste bastante para involucrarte con alguien menor que tú?

Lo pensé bastante, pero la cosa fluyó, estamos felices y viviendo el momento. No sabemos cuánto durará, pero para tener menos años que yo... es más maduro que los cuarentones con los que salía antes.

¿Cómo se conocieron?

Recién lo he conocido. Un amigo del colegio me lo presentó en la inauguración de su local, cuando lo vi dije: ‘A este me lo voy a morder’ (risas).

¿A qué se dedica tu nuevo galán?

Es regidor y deportista. Él tiene 25 años y yo 35. Estamos saliendo desde hace un mes, no sé cuánto tiempo vayamos a durar, pero quiero que sea hermoso todo el tiempo que vaya a durar.

Por lo visto, pasaste de los maduritos a los chibolos, pero también de los blancones al ‘chocolate’...

Así es. Ahora me encanta el chocolate.

Por cierto, ¿Es cierto que has lanzado tu fundación?

Sí. Mi fundación se llama ‘Nanai’, que era algo que tenía pensando lanzarlo y llevarlo a cabo hace más de 15 años. Llevaba muchos años con la idea de formar una asociación que pueda llegar a tocar temas importantes, pero sobre todo de llevar ayuda. En ‘Nanai’ tenemos muchos planes, quiero que todo sea organizado y deseo que las personas no pierdan las esperanzas de que la vida que tienen pueda cambiar, con trabajo, fe y muchas ganas de salir adelante. Por ahora, nos manejamos de donaciones de familia y amigos, pero la idea principal es que empresas grandes y reconocidas puedan sumarse para brindar alegría, respaldo y ayuda a todos los que la necesiten. Lo que se viene ahora es una campaña escolar, pues muchos niños no van a clases por no tener útiles, así que lanzaremos una campaña escolar para poder conseguir ayuda para los pequeños más necesitados.





