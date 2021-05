Lucero encendió la polémica durante el concierto que realizó al lado de Manuel Mijares al criticar duramente la letra de la canción ‘Si me tenías’, letra de autoría de nuestro compatriota Gianmarco Zignago . “Es una que sí es malísima, Manuel. La de ‘Si me tenías’, malísima”, dijo Lucero durante el concierto denominado ‘Siempre amigos’ y donde su expareja defendió el talento del peruano y mostró cierta incomodidad por las duras palabras de la denominada ‘Novia de América’.

“Buenísima, es un temón. Es que te voy a explicar, espérame. Es un temón, preciosa canción de Gianmarco, pero por qué la prensa cuando sale esa canción y empieza a sonar me decía: ‘oye se la hiciste a Lucero’. El autor es Gianmarco, un gran amigo mío, un gran cantauror peruano, que de echo todas las canciones son de él, que él las había cantado años antes, son sus éxitos. Yo nada más la canto. Nada más la agarré”, explicó Mijares en un momento algo incómodo para él.

“Ya sé que no me la cantas a mí, pero es malísima”, replicó Lucero agregando que no deseaba que esa canción esté dentro de su repertorio del concierto ‘Siempre amigos’.

Lucero y su lamentable comentario sobre canción de Gianmarco Zignago

GIANMARCO RESPONDE

Tras el lanzamiento del disco de Manuel Mijares (2013), Gianmarco tuvo que aclarar que la letra de la canción ‘Si me tenías’ no tenía nada que ver con Lucero y no estaba dedicada a ella.

“Todo el mundo piensa que esa canción se la escribimos a Mijares por el tema de Lucero y no es así. Es que en ese momento estaba sucediendo lo que estaba sucediendo”, dijo Gianmarco hace un mes en el programa de Omar Chaparro.

La incomodidad de Lucero fue debido a que Mijares decidió promocionar esa canción, la misma que se ha convertido en un himno de aquellos corazones que han sufrido el abandono del ser amado, e inmediatamente la prensa relacionó la letra a la separación de la ahora expareja.

También, en entrevista en el programa ‘Venga la alegría’, Gianmarco aseguró que dicho tema originalmente estaba pensado para que Luis Miguel o Alejandro Fernández lo interpretaran.

Gianmarco contó que en 2010 compuso ‘Si me tenías’ junto a Claudia Brant, al igual que otros temas.

“Mi sueño siempre ha sido que Luis Miguel me grabe una canción, pues considero que sigue siendo la mejor voz de Latinoamérica e Hispanoamérica. ‘Si Me Tenías’, la pensé para él”, dijo el artista peruano, pero eso no se concretó y posteriormente llegó Manuel Mijares y juntos trabajaron en el repertorio de su disco Canto Por Ti (2013) y que fue donde descubrió dicho tema y le pidió quedárselo.