DE MALAS. Gigi Mitre dio positivo por COVID-19, su compañero Rodrigo González dio a conocer la noticia durante el programa Amor y Fuego. Tras el anuncio, la conductora se contactó en un enlace en vivo para brindar detalles sobre su condición.

“Yo estaba segura (que tenía COVID-19) porque me desperté con voz sexy, después tenía tos seca y fiebre. Me tomaba el paracetamol y me seguía subiendo la fiebre y de ahí fui a hacerme la prueba del COVID y salí negativa”, detalló.

Según indicó, ya por la noche se sintió mal y volvió a hacerse una prueba de PCR rápida, donde sí fue diagnosticada con el virus. “Yo de verdad, en un día tuve el combo, todos los síntomas: Tos seca, garganta, fiebre, yo me desvanecí. Tuve que llamar a mi hermana”, agregó.

Gigi Mitre cuenta detalles tras contagiarse COVID-19 y da mensaje a antivacunas: “La vacuna lo es todo, recapaciten” (Video: Willax TV)

Amor y Fuego: Gigi Mitre pide a antivacunas que “recapaciten”

La conductora enfatizó que, aunque se encuentre en aislamiento como parte del protocolo, no se ha sentido mal y tiene los típicos síntomas de un refrío. “Eso todo es gracias a la vacuna, acá no hay nada más que hablar ni que decir, la vacuna lo es todo”, añadió.

“No me siento mal, tengo como un refrío, eso es gracias a la vacuna. Yo sé que la mayoría de los peruanos estamos vacunos, pero todavía hay un pequeño sector que son reacios a las vacunas, recapaciten por favor”, sostuvo.

