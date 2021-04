La conductora de ‘Amor y Fuego’ criticó a Pamela Franco y Christian Domínguez por exponer a su bebita de casi dos meses a la bulla y un lugar con varias personas alrededor. Gigi Mitre sostuvo que fue innecesario que la pareja lo haya hecho solo para presentarla en el programa de Gisela Valcárcel, ‘El Artista del Año’.

“Independientemente de su participación, me parece genial que ahora tenga el apoyo de su pareja Christian Domínguez, pero a mí sí me parece; no soy doctora, no soy mamá; que esta exposición de llevar a una bebita que ni siquiera tiene sus vacunas, tiene uno o dos meses , con las luces, la bulla, recién nacida, en una época de COVID, es innecesario”, comentó Gigi.

“Han podido hacer una nota, un enlace, pero tenerla ahí por horas sí me parece innecesario”, agregó la conductora.

Rodrigo González trató de justificar este momento con que de repente no tenían con quien dejarla, a lo que Gigi respondió: “¿Cómo no va a tener con quién dejarla? Te las ingenias, tiene familia, hermanos. Por último que Christian se quede en su casa pero tenerla ahí con un show, con las luces, la bulla, el covid, la hora. A mí me parece que no fue atinado”.

“Yo se que eso vende, pero primero es la bebita, es mi opinión”, concluyó la amiga de Peluchín.

PAMELA FRANCO PIDIÓ A CHRISTIAN EN EL ARTISTA DEL AÑO

Esta mañana, el equipo de América Hoy comentó la performance de Pamela Franco, pero dieron a conocer un detalle sobre la exigencia que hizo la cantante para poder ensayar tranquila antes de su debut en ‘El Artista del Año, que Christian Domínguez esté con ella todo el día y su bebé también, por lo que en las imágenes que pasaron en el espacio matutino, se le vio al cumbiambero con la maleta de maternidad y sosteniendo a su bebé.