Gigi Mitre indignada con abogada de Vanessa Terkes por revelar detalles íntimos de la relación con George Forsyth

Gigi Mitre se mostró completamente indignada con las declaraciones que ha dado en los últimos días la abogada de Vanessa Terkes , quien se ha paseado por todos los programas para hablar sobre la denuncia por violencia familiar que puso la actriz en contra del alcalde de La Victoria, George Forsyth. La compañera de Rodrigo González calificó de 'figuretti' a la letrada, porque "un poco más hace que le pidan autógrafo".



"Me parece entendible que Vanessa haga lo que quiera respecto a su relación. Si se quiere divorciar que se divorcie, no es la primera ni la última. Todo entiendo. De repente hasta muchas cosas que ella ha dicho son ciertas, pero que una abogada salga a dar detalles innecesarios como por ejemplo, decir que si ella le preguntaba algo el otro se tiraba un eructo en su cara. ¿Tener que decir ese tipo de cosas innecesarias?", sostuvo Gigi Mitre molesta.

Agregó que "ese show mediático fue innecesario porque hay que escuchar los dos lados".



En otro momento, Gigi Mitre hizo un llamado a las mujeres a no victimizarse, sino a tener dignidad y respetarse a sí mismas. "Sí es cierto que la mujer hay que empoderarse y si es cierto que la mujer se debe defender y no dejarse pisotear, pero todo tiene un límite. No hay que aprovecharnos. Si queremos igualdad, igualdad para todos, para hombres y para mujeres".



Gigi Mitre explotó contra abogada de Vanessa Terkes en 'Válgame Dios'. (Video: Latina)

"Estoy indignada, ya basta de victimizarnos. Somos mujeres con poder, pues demostremos con buenas actitudes responsables. No es justo salir también a decir una barbaridad de cosas con respecto a otras personas solamente porque es hombre y ella porque solo es mujer. Yo soy mujer y asumo las consecuencias de lo que digo. Todo tiene un límite en este país y nos estamos yendo al otro extremo. Esto no es chiste es la integridad de las personas", manifestó Gigi Mitre gritando, mientras Peluchín estaba en silencio.



Finalmente, Gigi Mitre se fue con todo contra la abogada de Vanessa Terkes. "Si va a salir una abogada a decir, que diga toda la verdad, no que le ponga 'sal y pimienta', porque está hablando de la dignidad y de la imagen de un tipo que, de repente es todo lo que quieran, porque a mí no me consta, pero hay que saber qué hablar y qué decir".

VANESSA TERKES DESAUTORIZA A ABOGADA



Tras la polémica que levantaron las declaraciones de la abogada, Vanessa Terkes se pronunció en su cuenta de Instagram y aseguró que su defensa jamás le pidió autorización para presentarse en programas de televisión, como lo hizo la noche del último viernes cuando estuvo en Magaly Tv La Firme.



"Rechazo tajantemente algunas declaraciones que ha hecho la Dra Carrasco en mi defensa, así como haberse presentado en programas televisivos dando entrevistas sin mi autorización y distorsionando mi declaración. Este es un tema serio, el cual nunca tuve intención que sea de conocimiento público... Agradezco mucho a todos los que me escribieron preocupados por mi salud y les pido respeto a los medios de comunicación", escribió Vanessa Terkes en Instagram.