La ausencia de Gino Pesaressi en la conducción “En boca de todos” llamó la atención de muchas personas, ya que su salida del programa sucedió de forma repentina. Ahora, el expresentador de TV rompió su silencio y reveló los detalles de su salida.

En entrevista con El Popular, el ex chico reality descartó que su salida del programa se deba a algún altercado con la producción de “En boca de todos” o con sus compañeros. Además, resaltó que aprendió mucho durante su participación en el espacio de América TV.

“Todo bien chicos, más bien gracias por preguntar. Y disculpa por no poder atender, pero estoy resolviendo unos temas. Simplemente terminó mi participación en el programa (En boca de todos)”, manifestó Pesaressi.

“¡Todo perfecto! Aprendí muchísimo de ellos y me llevo lo mejor de cada uno, me siento afortunado de haber generado una linda amistad con mis ex compañeros”, agregó el exconductor de ‘En boca de todos’.

Tras su última aparición en el programa “En boca de todos” (el pasado 24 de junio), Gino Pesaressi anunció que tras su salida de la televisión se enfocará en su faceta como emprendedor con su negocio de comida.

“Ahora estoy emprendiendo mi primer local de comida, así que tengo que estar metido 24/7 viendo lo de la obra y la búsqueda de personal. Espero les calme un poco sus dudas... Estamos a dos semanas aproximadamente de su apertura. Está ubicado en Barranco. Una vez habilitada la opción de delivery, cubriremos también Miraflores, Chorrillos, entre otros distritos”, explicó al citado medio.

