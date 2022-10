La conductora y actriz Giovanna Valcárcel contó que ha recibido propuestas para regresar a la conducción de programa de espectáculos, pero señaló que lo rechazó porque desea probar otro formato.

“ Recibí dos propuestas para volver a la televisión, pero me dijeron para hablar de espectáculos, ya no quiero eso , quisiera un espacio de viajes, otra cosa”, expresó Valcárcel, quien aplaudió la nueva promoción ‘Bingo Trome con sazón y sabor’, que regala mucho dinero a nuestros lectores.

De otro lado, dijo que prefiere no ventilar su vida privada ni amorosa porque ya aprendió de los errores del pasado.

“He pasado por todas las etapas, así que prefiero que mi vida privada quede así, privada. Estoy siendo feliz, estoy tranquila, tener algo para mí es bonito, estoy rodeada por personas que quieren caminar el mismo sendero donde quiero ir”, aseveró Valcárcel, quien ha descartado la posibilidad de convertirse en madre.

“ En mí no ha nacido las ganas de querer tener un hijo, es más, recién estoy aprendiendo a cuidarme, así que no sé si podría cuidar a un niño . No creo que sea mala madre, pero me encanta ser independiente, viajar y salir. No sé si podría hacerlo con un hijo. No lo llamo egoísmo, porque no creo que una mujer llega a este mundo para ser mamá. Hay gente que se muere por ser mamá, como hay gente que se muere por vestirse de blanco y casarse, yo no. Eso sí, engrío mucho a mis sobrinos”, sentenció.

Finalmente, comentó que está contenta porque acaba de cumplir tres años en el programa ‘Destape salsero’ en ‘Radiomar’ y se ha convertido en la nueva engreída de las amas de casa. “Tengo más de dos años al frente del programa, cual va de 6 a 9 de la mañana. Es un horario donde me escuchan más las mujeres, las amas de casa, no solo a gente que está en el bus yendo a trabajar, sino también la gente trabajadora y chambeadora que saca adelante al país”, indicó.

