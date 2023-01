El actor Giovanni Ciccia celebra el éxito de la serie ‘Al fondo hay sitio’, donde interpreta al chef ‘Diego Montalbán’ y cuya décima temporada se estrenará el 9 de enero a través de las pantallas de ‘América Televisión’.

“Hemos trabajado duro durante el 2022, pero continuamos con todo este 2023, confío que será un gran año. Estoy contento porque la gente ve la serie, ríe mucho, la disfruta y la comenta, así que no le puedo pedir más a la vida. Le está yendo bien a la producción, fue una apuesta grande que se tomó el canal (al volver a realizar la serie) y en hora buena porque ha funcionado súper bien. La sintonía es muy buena y eso se lo debemos al público”, precisó el actor.

¿Qué tal la química con Yvonne Frayssinet, ‘Francesca Maldini’?

Yvonne es una gran compañera, profesional, tremenda actriz y es muy fácil trabajar con ella. En general, toda la gente del equipo son personas que conozco hace muchos años, son muy profesionales y es muy cómodo trabajar con todos, así que continuamos adelante. Esperamos seguir gozando de la buena aceptación de la gente.

¿Te bromean o dicen algo por las calles con respecto a tu personaje, el chef ‘Diego Montalbán’?

Siempre me han dicho cosas por las calles y dependiendo del personaje de turno. Lo que me pasa mucho ahora es que cuando voy a algún restaurante me preguntan si la comida está bien o no. Piensan que los voy a criticar por el papel de chef, me divierto bastante, pues cada persona que me reconoce en la calle o que me dice algo es una persona que está atenta a mi trabajo y agradezco eso al 100%.

¿Sientes que tu vida ha dado un giro desde que ingresaste a ‘Al fondo hay sitio’?

Siempre he trabajado mucho, pero fueron dos años difíciles por la pandemia. Tengo un agradecimiento grande con ‘Al fondo hay sitio’, sobre todo por haberme considerado y estar en la serie.

¿Iniciarás otros proyectos?

No. Bueno, volveré al teatro, pero ya te contaré cuando esté más cerca a la fecha de estreno de la obra. Retomaré el teatro, antes estuve haciendo teatro virtual, luego volví con ‘Madres’ y ahora tendré un proyecto como director, pero ya les iré comentando dentro de poco. Se vienen cosas muy bonitas este 2023, así que estoy contento de tener trabajo, salud y gozar del cariño del público.





