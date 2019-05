Gisela Valcárcel explicó la verdad detrás de la salida de ‘Pancho’ Rodríguez y Poly Avila | VIDEO

La conductora Gisela Valcárcel confirmó que los participantes ‘Pancho’ Rodríguez y Poly Ávila fueron retirados de “El artista del año”, cada uno por motivos diferentes, los cuales contó en la segunda gala de su programa.

La popular animadora de televisión confirmó que Pro TV le informó del retiro del integrante de “ Esto es guerra” de su reality, esto debido a que Gisela también había invitado a Poly Ávila al mismo programa.

"No me gusta hablar mucho de terceros ni crear conflictos, pero intentaré decirles la verdad desde lo que considero que ha sucedido. Lamento la decisión que tomó Pro TV de retirar a ‘Pancho’ del programa. Estuve muy sorprendida y lo dejé en claro en los mails (que envié). Ellos también son dueños y tienen la libertad de hacer con sus artistas lo que ellos quieran”, expresó Gisela Valcárcel.

“Cuando se me notificó la decisión de retirar a ‘Pancho’ , se me dijo que no querían tenerlo como participante en un lugar donde también había sido invitada Poly Avila. Si entiendo o no la decisión, no es importante, pero debo decirles que sí, Pancho fue retirado”, agregó la conductora.

Asimismo, Gisela Valcárcel dijo que ella, junto a su equipo de producción, decidieron retirar también a Poly Ávila hasta que resuelva sus problemas legales; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que pueda volver en un futuro.

“Como equipo, decidimos el día miércoles que lamentablemente Poly debía también ser retirada de la competencia. Ella en estos momentos tiene problemas legales… Deseo que soluciones tus problemas y que nadie te haga sentir menos en este país y en ningún lugar. Que tu batalla legal, si tú tienes la verdad, sea ganada”, manifestó la conductora de “El artista del año”.

“Sé que fuiste a una fiesta y ahí pasaban cosas de las que no estabas enterada, si tienes la razón lo celebraremos… en todo caso quiero que vuelvas, las puertas estarán abiertas para ti siempre” , añadió.

Ahora, para reemplazar a estos dos participantes, Gisela Valcárcel anunció que Natalia Salas, Miluska Eskenazi y Braulio Chappell competirán por ganarse un lugar en el reality.