Gisela Valcárcel cumple este jueves 26 de enero 60 años y lleva más de la mitad su vida entreteniendo los hogares peruanos con los diferentes formatos que ha conducido. Y si bien hoy es una reconocida figura sus inicios en la televisión no fueron fáciles.

La popular ‘Señito’ se inició en la pantalla chica siendo bailarina y luego vedette, teniendo a su hija Ethel Pozo muy pequeña y debido a que lo que ganaba no era mucho, un día no le alcanzó para comprarle leche. Es así que Augusto Polo Campos, tuvo un hermoso gesto con ella.

¿Qué hizo Augusto Polo Campos por Gisela Valcárcel?

Fue Ethel Pozo la encargada de revelar esta tierna anécdota que la hizo llorar en vivo en “América Hoy”. En una de las oportunidades que Florcita Polo asistió como invitada al magazine matutino, en 2020, la esposa de Julián Alexander se refirió a este hecho que ocurrió cuando ella tenía un añito.

“Florcita, tú sabes que yo no conocí tanto como mi mamá conoció a tu papá, pero me emociona porque tú sabes la anécdota de que cuando mi mamá no tenía nada, era muy pobre, y un día no tenía para comprar leche y tu papá la vio, mi mamá era muy joven, y le dijo: ‘¿Qué pasa hija?” , empezó contando Ethel.

Fue ahí que Gisela Valcárcel le contó a Polo Campos que tenía una bebé y que no contaba con el dinero suficiente para alimentarla, pero jamás esperó la reacción del ya fallecido compositor. “Tu papi fue y le compró un six pack de leche y le regaló (…) Así lo hizo tu papá con mi mamá que, en su momento, no tenía y seguramente lo habrá hecho con muchas personas. Además de un gran compositor fue una gran persona”, le dijo la conductora.

Gisela Valcárcel también recordó el gesto de Polo Campos

En 2009, Gisela Valcárcel tuvo como invitado en su programa ‘El Show de los Sueños’ a Augusto Polo Campos, quien asistió al espacio para participar en “‘El Desafio’ para homenajear a Lucila Campos, y la ‘Señito’ recordó que él la ayudó cuando pasaba por problemas económicos.

”Quien no lo sabe, que se entere. Hace 27 años, cuando mi única hija tenía un añito, yo trabajaba para ti y te diste cuenta de mi pobreza económica. Me regalaste una caja de leche y dos pollos a la brasa” , dijo con la voz entrecortada. El autor de ‘Contigo Perú y le agradeció por sus palabras y Gisela aclaró que su ayuda por nobleza “y sin enamorarme”.