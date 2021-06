Luego que Milett Figueroa asegurara que no quiere ser vista solo como una “sexy symbol”, la conductora de “El artista del año”, Gisela Valcárcel, utilizó sus redes sociales para elogiar su faceta como actriz en el programa sabatino.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gisela Valcárcel compartió un breve video de Milett Figueroa y Milena Zárate, donde ambas interpretan un tema de la telenovela “María, la del barrio”. El clip lo acompañó con un mensaje de felicitaciones.

“¡Bravo! Para mí, fue fantástico ver sus actuaciones. ¡Milett, eres un HIT! Sin duda llamada para hacer teatro, para deleitarnos cuando actúas, cantas y bailas ¡bravo!”, escribió la popular ‘Señito’ como leyenda de su video.

Como se recuerda, previo a su show en “El artista del año”, Gisela Valcárcel reveló un video en el que aparece la modelo llorando durante los ensayos de su presentación mientras manifestaba que no quería ser vista solo como una “sexy symbol”.

“No es querer agradar a alguien es demostrar aquí que puedo cantar canciones de calidad muy amplia. No quiero pretender cantar las mejores canciones, pero me gustaría que me den la oportunidad más adelante a hacer un gran espectáculo y cantar porque me estoy preparando, me gustaría que me reten vocalmente”, expresa la joven tras la difusión de las imágenes.

“Lo que pasa es que soy bastante sensible, pero me duró un día porque después seguí con la actitud, con las ganas de aprender, de retarme. O sea, sentí que esa canción no era de mi tono vocal, pero le bajaron el tono y pude cantarla bien, me hubiera gustado cantar una canción fuerte”, añadió, tras su presentación en el escenario.

La modelo manifestó su molestia porque el jurado de “El artista del año” siempre le pida que sea más sensual en sus presentaciones. (Fuente: América tv / www.americatv.pe)

