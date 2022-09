Ethel Pozo celebró su matrimonio con Julián Alexander en una gran fiesta a la que se dieron cita sus familiares y amigos más cercanos, entre ellos, Edson Dávila, quien recientemente se volvió tendencia en redes sociales luego que Gisela Valcárcel le llamara la atención frente a todos.

Al respecto, el popular ‘Giselo’ utilizó sus redes sociales para contar detalles de lo sucedido y en su publicación etiquetó a Gisela Valcárcel para que diera su descargo. Según dijo Dávila, él solo se estaba divirtiendo.

“Ya ve, señora Gisela. Ahora por bajarme del cubo justo cuando estaba modelando porque no han puesto la parte que estaba modelando, han puesto la parte en la que usted me baja. Dicen que me voy a quedar sin trabajo, que me ha gritado y me va a botar. Ya ve”, dice Dávila en su video.

Por su parte, Gisela Valcárcel no se quedó atrás y respondió al mensaje de Dávila explicando lo sucedido: “Jajaja Me he reído demasiado. ¡Cómo vas a modelar para pagar tus canjes! Jaja y yo bajándote”. El mensaje estuvo acompañado de un emoji de corazón.

Gisela Valcárcel explica porque le llamó la atención a Edson Dávila en la boda de Ethel Pozo. (Foto: Captura de IG)

GISELA SE DIVIERTE

A través de sus redes sociales, la actriz y locutora radial Gachi Rivero compartió varios videos en los que muestra detalles tanto de la ceremonia como de la celebración, donde se puede apreciar a la madre de la novia, Gisela Valcárcel, compartiendo con reconocidos actores.

Por si fuera poco, la conductora de “La Gran Estrella” no solo compartió un grato momento al lado de Gachi Rivera y Bruno Ascenzo, también se animó a demostrar su habilidad para el baile al ritmo de “Las Avispas” de Juan Luis Guerra.

Ethel Pozo se casó y Gisela Valcárcel sorprendió con sus pasos de baile. (VIDEO: Instagram)

A la celebración del matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander asistieron conocidos personajes del mundo del entretenimiento nacional. Brunella Horna, Janet Barboza, Gachi Rivera, Bruno Ascenzo, Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz entre otros.

VIDEO RECOMENDADO

Gisela Valcárcel le dedica emotivo mensaje a Ethel Pozo

Gisela Valcárcel le dedica emotivo mensaje a Ethel Pozo