Gisela Valcárcel ironizó con salida de ‘Pancho’ Rodríguez ¿Problemas en América? 

Luego que el integrante de “Esto es guerra” ‘Pancho’ Rodríguez anunciara su inesperado retiro de “El artista del año” por decisión de los productores de su reality, la conductora Gisela Valcárcel ironizó con lo sucedido al inicio de su segunda gala.

En la presente emisión del programa, Gisela Valcárcel se refirió a la salida de ‘Pancho’ Rodríguez y –al ritmo de la canción “No me acuerdo” de Thalía y Natti Natasha- dijo que en su segundo programa “arderá Troya”.

“¿Qué no me voy a acordar que tengo dos participantes menos?, pero sí me acuerdo. Hoy, en esta segunda gala de ‘El artista del año’ arderá Troya y creo que hasta Babilonia”, dijo Gisela Valcárcel al inicio de su programa.

“Teníamos once concursantes. Los presenté aquí, con uno hasta canté… casi como un presagio le canté que 'te iba a olvidar', no quiero que llores ‘Pancho’, él se fue a Chile y otra que se va a Chile es Susan Ochoa, ya que mañana tiene entrevista allá”, añadió.

‘Pancho’ Rodríguez dejó el programa luego que se anunciara que Poly Ávila también formaría parte de “El artista del año”. Ante esto, la producción de “Esto es guerra” no vio con buenos ojos su participación y decidió retirar al ‘retador’ de la competencia.

Cabe señalar que Poly Ávila se vio envuelta en la polémica tras haber participado de la denominada “Fiesta del terror de Asia”, junto a Nicola Porcella, Faruk Guillén, entre otras personas. La modelo trujillana Claudia Meza denunció que en esa reunión fue drogada y abusada por el amigo de Nicola.