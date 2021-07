Pese a salvarse de la sentencia frente a la Pánfila, Jazmín Pinedo tuvo otro momento emotivo durante su presentación en “Reinas del show”. Y es que Gisela Valcárcel, conductora del programa, le mostró su respaldo frente al problema legal que afronta con Latina.

Según manifestó la presentadora de “Reinas del show”, existe alguien “más allá de Latina” que pretende ir contra Jazmín Pinedo de manera personal. Además, manifestó su respaldo en la popular ‘Chinita’.

“Creo que hay alguien más allá de Latina y de ti, que quiere meterte en problemas. Cualquiera que te conozca un poquito te daría el derecho de hablar”, expresó Gisela Valcárcel sobre el tema legal de Jazmín Pinedo.

“Deseo que tu confianza en Dios lo sea todo, que salgas airosa de todo esto y sea cual fuera el veredicto del juez, tú estés bien porque a veces se nos mide en las peores tormentas. Que Dios te bendiga... Te doy las gracias por ser tan honesta, Jazmín vamos para adelante”, añadió Gisela.

Asimismo, Jazmín Pinedo también rompió su silencio sobre su situación legal y advirtió que “lo que han hecho es despertar al león y eso no es bueno para nadie”.

“Si quieren verme mal se equivocan porque lo que han hecho es despertar al león y eso no es bueno para nadie. Quiero decirle a la gente que esto no ha terminado, tengo la cabeza arriba porque sé que estoy en lo correcto. Hay un montón de cosas que estoy guardándome, recomiendo que no me provoquen”, dijo antes de su baile, el cual le sirvió para salvarse de la sentencia.

Así fue la presentación de Jazmín Pinedo en “Reinas del show”

La conductora de televisión olvidó los malos momentos que pasó durante la semana y se lució con una salsa en Reinas del Show. El jurado del reality de baile la felicitó por su performance y le mostró un puntaje alto. (Fuente: Latina TV)