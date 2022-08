Gisela Valcárcel se pronunció tras las fuertes críticas de Magaly Medina por el bajo rating de La Gran Estrella. La urraca hace unos días le recomendó acortar la duración del reality de canto porque no funciona para la televisión.

A través de un EN VIVO en Instagram, la popular ‘Señito’ se bañó en aceite y aseguró que no escucha consejos para realizar su trabajo en la pantalla chica. “Nadie está pensando en agradar a todos, yo hago en televisión lo que considero que debo hacer, con suerte, mucha gente se divierte. No pido consejería, si hubiera pedido consejería en ‘Alo Gisela’ no hubiera durado ni dos días, decían ‘¡cómo aparece una vedette! ’”, acotó la rubia.

En ese sentido, aseguró que con los años ha aprendido a quién escuchar y a quién no. “ Me encanta sacar productos en televisión que a todos les gusta, pero yo corro mis riesgos hasta que va calentando mi aguita. Considero que después de 35 años de carrera debo dejar algo más, mucha gente me pedía oportunidad para las caras nuevas y acá están las caras nuevas. Ellos están muy agradecidos y hay mucha gente que nos está siguiendo. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias por estar aquí”, indicó Gisela Valcárcel.

En otro momento del ‘live’, uno de sus seguidores le consultó sobre su opinión sobre Magaly Medina y aunque la conductora de La Gran Estrella leyó la pregunta, evitó contestarla. Asimismo, cuando le propusieron hace un programa tipo ‘Vale la pena soñar’, aseguró que por la pandemia las personas buscan más de reír que de llorar.

