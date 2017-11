Gisela Valcárcel puso en su sitio a Lucas Piro por criticar a Vania Bludau [VIDEO]

Tensión en el ambiente. En una nueva edición de Reyes del Show, Vania BludauyKaren Dejo volvieron a enfrentarse por una rivalidad en la pista de baile. Al parecer ambas 'no se pasan' y lo han hecho notar en los ensayos.

Karen Dejo dejó en claro que no quiere pelearse con Vania Bludau, sin embargo, detrás de cámaras, los 'dimes y diretes' entre ambas sí que sacan chispas.

"Para pelear se necesita dos personas, no me interesa estar en esta disputa. Los puntajes me los ponen por bailar. Hay personas que les gusta hacer reality otras que trabajamos", dijo Karen Dejo.

Sin embargo, en medio de la discusión que mantenían Vania Bludau y Karen Dejo, el bailarín argentino Lucas Piro apareció en pantallas para criticar la postura de la ex de Christian Domínguez.

"Me siento mal por momentos, realmente Vania quiere una rivalidad desde hace semanas. Yo fui bailarín y me cuesta llegar al lugar en donde estamos. Que hables así de nuestro trabajo es una falta de respeto", dijo Lucas Piro quien se sintió ofendido por las palabras de Vania Bludau.

La actitud de Lucas Piro fue rechazada por Gisela Valcárcel , quien dijo que no iba a permitir que se 'juzgue' el comportamiento de Vania Bludau. El argentino pensó que se estaban 'peleando por un hombre'.

"No voy a consentir que un hombre empiece a juzgar el comportamiento de una mujer. Ni aquí ni en la calle. Déjala tranquila. Discúlpalo, Vania, la discusión es por el baile", sentenció Gisela Valcárcel.