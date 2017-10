Gisela Valcárcel le responde a Rodrigo González por supuesta pataleta a América Tv [VIDEO]

A una hora de iniciar un programa más de El Gran Show, Gisela Valcárcel–la conductora del reality de baile– se conectó en un en vivo desde su cuenta de Facebook para mencionar que no estará esta noche en el programa celebrando sus 30 años en la televisión, para agradecer a sus seguidores y para aclarar la supuesta pataleta mencionada por Rodrigo González, Peluchín.

“Me han contado que Gisela Valcárcel quería celebrar sus 30 años y que tuvo una reunión con los directivos de su canal. Ella presentó un alto presupuesto para esta celebración y le dijeron no. Había costos hasta por un helicóptero y demás cosas, pero le respondieron que podían invertir una cifra menor y que el resto lo debía cubrir ella”, comentó Rodrigo González de ‘Amor, amor, amor’.

Gisela Valcárcel agradeció a sus fanáticos, seguidores y televidentes que la siguen desde hace 30 años cuando ella inició su carrera en la televisión en el programa Aló Gisela en Panamericana Televisión. “Gracias por estos 30 años a mis amigos y a los que no son mis amigos. Que hagamos una mejor televisión desde donde nos toca. Yo cometo muchos errores y quiero hacer una mejor televisión cada día. Esta es mi pasión”, mencionó al final del video en vivo en Facebook.

Antes de eso, Gisela Valcárcel se tomó unos minutos para aclarar que no realizó ningúna pataleta a América Televisión como dio a entender Rodrigo González, Peluchín, conductor de Amor amor amor. “Se imaginan que yo hago una pataleta a mi propia productora. Yo soy la que produce el programa. Soy la persona que se pone al frente. ¡Cuánta mentira se puede decir frescamente”, mencionó la conducta de El gran show.

“Lo aclaro porque me da pena que a las personas se las coja por bobos”, explicó Gisela Valcárcel. Además, mencionó que los concursantes y equipo de producción sabían que este sábado 28 de agosto no habría programa en vivo. “Tengo contratos firmados desde marzo en donde se acuerda que tres sábados no hay programa. Estaba firmado con los anunciantes y participantes. No hay nada oscuro”, agregó la conductora de El gran show.

“No puedo hacer ninguna pataleta. No he pedido nada para este sábado porque hace varias semanas se sabía que yo no salía. Lo pusimos así desde marzo”, volvió a mencionar Gisela Valcárcel. También contó que el canal ya le había propuesto un programa de celebración, pero ella no estaba de acuerdo.

“Si yo hubiera querido que me hagan un homenaje me lo hacía yo y llamaba a todos mis amigos, me hubiera encantado hace runa celebración de esas, pero no es lo que yo quería. Este año me senté a hablar con el canal, les pedí que no. Me parece que yo debería celebrarles a ustedes”, mencionó Gisela Valcárcel.

Gracias Eric, un súper abrazo y sigamos trabajando en esto que es nuestra pasión ! Gracias a todos 💕 @americatelevision Una publicación compartida de Gisela Valcárcel (@giselavalcarcelperu) el 27 de Oct de 2017 a la(s) 3:17 PDT



