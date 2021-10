Pese a que Melissa Paredes lloró en televisión nacional y aseguró que no le fue infiel a su todavía esposo, el futbolista Rodrigo Cuba, la conductora de ‘América hoy’ continúa en el ojo de la tormenta. Aun más porque su situación laboral se ha visto perjudicada tras su ampay con el bailarín Anthony Aranda. Es que no solo quedó fuera del matutino de América Televisión, sino también fue separada de ‘Reinas del show’, programa que se emitirá hoy pero dicha gala fue grabada ayer por la tarde en las instalaciones de Pachacamac.





Trome tuvo conocimiento que la conductora Gisela Valcárcel se reunió el jueves por la mañana con su productor, con quien habrían tomado la decisión que Melissa Paredes no continúe en el reality de baile. El motivo: estar envuelta en un tema bastante mediático que viene perjudicando su imagen. Tal es así que no se hizo presente en los ensayos generales de ‘Reinas del show’ ni tampoco acudió a la grabación del programa que fue ayer.

GISELA VALCÁRCEL APOYA A MELISSA PAREDES

A su vez, la conductora Gisela Valcárcel se tomó varios minutos durante las grabaciones del reality, que se verán este sábado por la noche, para pronunciarse con respecto a la situación que atraviesa Melissa Paredes, a quien le brindó su apoyo por las duras críticas que ha venido recibiendo. Sin embargo, evitó opinar sobre su ampay o romance con el bailarín Anthony, a quien no mencionó para nada.

“No somos amigas, pero eres un ser humano y los seres humanos merecen respeto, esté o no esté de acuerdo con lo que hagan. Lo sucedido en el hogar de Melissa Paredes es exactamente eso... sucedió en su hogar, en su casa. Ella (Paredes) y su esposo saben lo que ha sucedido”, indicó Gisela Valcárcel.

“Todo lo demás es producto de las especulaciones que se pueden hacer a raíz del video (ampay) que ha circulado, pero lo que ellos no digan será solo especulaciones y yo no quiero caer en eso, que es especular”, agregó Gisela, para luego indicar que ha hablado con ella luego de que explotara el escándalo. Asegura que la aún esposa de Rodrigo Cuba no la está pasando bien.

“Le he recordado que todo lo que pasa en su casa debe quedar en cuatro paredes. Todos los demás solo somos espectadores. Le dije que no tiene que dar explicaciones a ninguna persona, es un tema de su esposo y ella, pero sabe que en mi casa es bienvenida. Vivimos en un país en que el único error de una persona pública genera esta especie de circo romano y me atrevo a hablar sabiendo que hay pirañas (detractores) esperando este momento; sin embargo, estoy aquí”, expresó Gisela Valcárcel durante las grabaciones del programa que se verá esta noche.

NO CREE QUE CUBA SEA EL BUENO Y MELISSA SEA LA MALA

En otro momento, resaltó que todas las personas cometen errores y que no pretende juzgar a Paredes, a pesar que le han creado fama de mala mujer.

“Todos cometemos errores, todos. Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie solo porque se quede callado. En Perú se dice que Rodrigo es el bueno porque sí y que Melissa es mala, pero yo no me creo esos cuentos”, sentenció la conductora y dueña de GV Producciones.

Gisela aseguró que en la vida real no se trata de bueno o malos, sino de gente que se equivoca, de “hombres que dan la cara y mujeres con el valor de decir que se equivocaron”.

“En esta casa (‘Reinas del show’) no se te juzgará, no puedo hacer nada más para que no te ataquen, pero sí pedirte que tengas una actitud valiente, que confíes en Dios y tener en cuenta que no eres la primera ni la última que se equivoca. Yo me he equivocado tanto en la vida, así que no podría juzgar a nadie porque cometí y seguiré cometiendo errores”, acotó Valcárcel, quien deslizó que Melissa Paredes podría regresar a la pista de baila en una próxima gala.

¿MELISSA PAREDES SE FUE DE LA CASA?

Por otro lado, el programa ‘Magaly Teve, la firme’ dio a conocer que Melissa Paredes habría abandonado la casa donde vivía con su todavía esposo y se habría mudado a un departamento de San Isidro, que sería propiedad de su hermana y donde permanecería con su menor hija hasta llegar a un acuerdo con el futbolista. Sin embargo, la conductora ayer compartió unas historias en su cuenta de Instagram donde se apreciaba que regresó a su hogar de Surco e incluso se le veía compartiendo con su familia y su pequeña.

TE VA A INTERESAR: