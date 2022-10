¡SE PRONUNCIÓ! Gisela Valcárcel se refirió al altercado de Miguel Trauco con un reportero de América Hoy. La señito cuestionó el hecho y compartió un video en Instagram.

“¿Trauco ha tratado mal a un periodista?...¿Qué fue? ”, se le escucha decir a la directora de GV Producciones, productora de América Hoy.

En el video de Gisela Valcárcel, se escucha a Janet Barboza criticar al futbolista. “Una acción tan fuera de medida y descontrol que tuvo Miguel Trauco para nuestro reportero”, dijo la ‘rulitos’.

Gisela Valcárcel se sorprende por actitud de Miguel Trauco con periodista de América Hoy

Janet Barboza explota contra Miguel Trauco: “Ídolo de barro”

La conductora de América Hoy condenó la actitud de Miguel Trauco y remarcó que él es el principal responsable de contratar a su personal y que este amenace a los periodistas.

“Trauco es responsable de quién contrata. Yo no creo que este señor, así como actuó contigo, actúe así en otras oportunidades porque vienen las amenazas, así como te dice en qué programa trabajas... Hay muchas personas que no saben manejar la fama ni la popularidad y cuando logran este cariño del público no lo saben manejar y se convierten en ídolos de barro ”, agregó.

