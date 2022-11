Arantxa Mori arremetió contra Giulliana Rengifo y la calificó de sinvergüenza, a raíz que la cantante señalara, en la última edición de ‘El gran show’, que tiene la conciencia tranquila al ser acusada de meterse en la relación de la integrante de ‘Vanessa y las tremendas’ con el empresario Eduardo Rimachi.

“ Si tuviera la conciencia tranquila... ¿No crees que hubiera aclarado las cosas en el programa? , sin embargo, ella sabe que todo lo que he dicho es cierto y no le conviene responder o decir nada porque se está tomando el tiempo para planear bien su mentira. Hay muchas pruebas que he mostrado y que constatan que se metió en mi relación”, precisó Mori.

¿Qué te pareció su actitud en ‘El gran show’?

Es una sinvergüenza porque me sigue mandando indirectas en sus publicaciones, la gente me lo envía cada cosa que pone. Sigue mintiendo y burlándose del dolor ajeno. No entiendo cómo teniendo hijas puede burlarse de otra mujer como ella.

¿Esperabas que la cuestionen más en ‘El gran show’?

Me imagino que Gisela (Valcárcel) y toda su producción han debido de tener una conversación con ella (Rengifo), pero como no tiene cómo defenderse no van a mancharse las manos con una persona como ella. Por eso, han tratado de evadir el tema ni involucrarse tanto. A ella (Rengifo) le gusta quedar como una mujer sin valores, no le importa nada con tal de ganar dinero.

Gisela Valcárcel indicó que Giuliana Rengifo es la ‘reina de las portadas’...

Bueno fuera que sea la reina de las portadas saliendo de manera positiva, pero constantemente viene saliendo de la peor manera y denigrando su imagen como mujer. Ella me puede decir llorona o cachuda, porque me cuentan que habla así de mí, pero jamás dirán de mí que le quite el marido a alguien ni mucho menos dirán que me burlo del daño que hago.

¿Cómo la defines?

Es la reina de las portadas denigrantes, es la reina de las portadas a costa de dañar a las personas y por tener el título de amante. El karma existe y todo da vueltas en esta vida. Si piensa que ganó, bien por ella. Prefiero vivir tranquila, pero no engañada.

Por cierto, Giulliana denunció que está siendo víctima de extorsión y que hay dos personas que están detrás de todo esto... ¿Crees que se refería a ti?

Me parecería absurdo que intente involucrarme en algo tan delincuencial, yo no tengo ningún tipo de antecedente delictivo. Quiero pensar que lo ha dicho con referencia a otras personas y que no sea una más de sus patrañas hacia mí.

