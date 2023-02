La cantante Giuliana Rengifo contó que está disfrutando de unos lindos días al lado de su pareja, el empresario Jhon Silva, quien hace unos días llego a Lima para sorprenderla por el día de ‘San Valentín’ e incluso están planeando viajar a Hawai para celebrar su tercer mes de relación.

“Jhon llegó a Lima hace unos días, pasamos nuestro primer ‘San Valentín’ juntos y me sorprendió. Se quedará en Lima hasta fin de mes”, sostuvo Rengifo.

¿Cómo así te sorprendió?

Me obsequió rosas, regalos bellos, te juro que me sorprendió. Se lució muchísimo. Me dio regalos caros, pero eso es lo de menos. El detalle es que te sorprendan o engrían. Yo también le di un detalle. Él tiene de todo, así que lo mío solo fue un lindo detalle.

¿Han planeado viajar?

Ahora estamos en Chincha. Jhon tiene negocios aquí y me trajo, pero también estamos pensando en viajar a Hawái porque ya tengo mi visa , así que vamos a ver las fechas para que no choque con mis shows. Primero es mi trabajo, soy una mujer independiente y jamás volvería a dejar mi trabajo o negocios por amor.

¿Será un viaje para celebrar los tres meses de relación?

Sí, pero también porque ya tengo visa.

¿Cómo te sientes en esta etapa de tu vida?

Tranquila. Jhon es una buena persona, pero mi prioridad siempre es trabajar y lograr mis metas por mis hijas.

¿Enamorada?

Estoy ilusionada porque hace mucho tiempo que no salía ni estaba con alguien, pero voy con calma y pisando fuerte para que nada me afecte después.

¿Ya conoce a tus hijas?

Aún no. Poco a poco.

¿Jhon es celoso?

No.

Y, ¿Tú?

La vida me ha dado muchos golpes y me volví desconfiada, pero él me tiene mucha paciencia. Créeme que sí.

Lo bueno que Jhon respeta tu trabajo…

Así es. Me admira y me lleva a mis eventos. Se queda sorprendido con la gente que se me acerca a pedirme una foto o saludarme. Además, él me eligió para ser imagen de su condominio que está construyendo en Chincha y yo feliz. Ambos respetamos nuestros espacios. Él vive en Estados Unidos, yo en Perú, pero viene todos los meses a Lima.

¿Qué novedades se vienen con tu carrera musical?

Estoy alistando mi gira a Europa, me voy un mes para allá en el mes de julio y participaré en la feria ‘Comer Expo Latín Fest’. Además, también estoy grabando un tema nuevo.